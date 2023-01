Las sentidas palabras de la madre de Fernando que hicieron “quebrar” a Thomsen

"Ver cómo lo asesinaron"

“Implorando piedad”

“No le tuvieron piedad”

Palabras de Thomsen

Video: El pedido de disculpas de los rugbiers acusados de matar a Fernando

Este mediodía, en el inicio de la segunda jornada de alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, Graciela Sosa, la madre de Fernando Báez Sosa, aseguró que “nunca” pensó que estaría presenciando el juicio por el asesinato de su hijo. “Solo deseo justicia”, expresó.Autorizada por la jueza María Claudia Castro, Sosa tomó la palabra algunos minutos antes de que la defensa de los ocho acusados comenzara con su exposición. “Me costó muchísimo estar en este lugar, venir a este pueblo en Dolores. Nunca me atreví a mirar los videos y acá los tuve que ver reiteradas veces, miles de veces. Me costó horrores ver la forma en la que asesinaron a mi hijo”, dijo.Parada frente a los jueces del Tribunal, la mujer aseguró sentir una angustia “impresionante” e inolvidable para ella.La madre de Fernando dio sus últimas palabras mientras era abrazada fuertemente por Silvino, el padre de Fernando “Nunca lo voy a poder olvidar cuando mi hijo levantaba su mano implorando piedad, mientras le seguían dando patada tras patada, tenía esa sensación como madre de tirarme sobre él, de poder ayudarlo para que esas patadas fueran para mi”, expresó.“Yo daría la vida por mi hijo, un chico bueno, decente, que nunca creyó en la maldad. Antes de irse yo le decía: ‘Cuidate mucho Fer, cuando hay pelea tratá de huir, tratá de buscar a alguien para que te ayude’, y él siempre me decía: ‘Yo no creo en la maldad’”, siguió Graciela, acompañada por su marido Silvino Báez.Para terminar, Sosa volvió a pedir justicia por Fernando: “Quiero que paguen lo que le hicieron, no le tuvieron piedad para nada. Solo deseo justicia”. En su sitio, Máximo Thomsen, uno de los acusados de matar al joven en Villa Gesell, se tomaba la cara mientras lloraba.Luego del testimonio de Graciela, comenzó la exposición de Hugo Tomei, el abogado de los rugbiers, quien se mostró movilizado por las declaraciones de la mujer. “Después de escuchar a la señora no puedo menos que conmoverme. El dolor es inmenso, la pérdida de un hijo es una de las peores cosas que pueden pasarle a un ser humano”, inició.Máximo Thomsen lloró y pidió perdón en su última intervención en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. “Jamás tuvimos intención de hacer algo así. Estoy muy arrepentido”, dijo.El más comprometido de los ocho imputados pidió la palabra y, micrófono en mano, dijo: “Primero que nada quería pedir disculpas a la familia y a todas las personas que fueron afectadas. Jamás hubiese pensado que algo así podía pasar”.Luego, dijo: “Me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad. Jamás tuvimos intención de hacer algo así”.