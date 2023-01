Rugbiers pidieron perdón a la familia de Fernando: video de lo que dijo cada uno

Finalizó la segunda jornada de alegatos y el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. La misma fue televisada en vivo por el canal oficial de YouTube de la Suprema Corte de Justicia. La defensa de los rugbiers, encabezada por Hugo Tomei, brindó su testimonio y pidió que la condena sea por “homicidio en riña”.El miércoles alegaron los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García. También lo hicieron Fernando Burlando y Fabián y Facundo Améndola, representantes de la familia de la víctima, en calidad de particular damnificado.La fiscalía pidió la prisión perpetua para los ocho imputados y acusó a los testigos Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo por falso testimonio. Fernando Burlando solicitó la misma pena para todos los acusados. La fecha de la sentencia es el 6 de febrero.Al decir sus últimas palabras antes de la sentencia, que será dada a conocer el 6 de febrero próximo, los rugbiers Máximo Thomen, Blas Cinalli, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ciro, Lucas y Luciano Pertissi y Ayrton Violar se manifestaron en el mismo sentido frente al Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores.: “Quiero pedirle perdón a la familia de Fernando. Jamás pensé que iba a pasar algo así. Nunca quise que pase esto. Muchas gracias por el espacio. Qué Dios los bendiga”.: “Estoy muy arrepentido de todo lo que pasó, perdón a la familia”. "Quiero pedirle perdón a la familia por haber estado en una pelea donde falleció un chico de mi edad".: al igual que otro de los imputados, le pidió “perdón a la familia de Fernando”. Y agregó: “Nunca tuve ninguna intención de matar a nadie”.: comenzó ofreciendo disculpas “a todas las personas afectadas por todo lo que pasó”. Y continuó: “Es muy triste, no hubo ningún plan ni nada de lo que se dice”.: "Le pido disculpas a la familia de Fernando Báez Sosa"lloró en sus últimas palabras. El acusado se quebró al hablar ante el tribunal. “Quiero pedir perdón a las familias y a las personas afectadas. Me lastima muchísimo porque es un chico de nuestra edad. Ojalá pudiéramos volver el tiempo atrás”, dijo y en llanto siguió: “Estoy muy arrepentido. Siempre vamos a acatar lo que ustedes decidan”.: habló después de Thomsen "Le quiero pedir disculpas a la familia de Fernando y a mi familia. Les quiero dar mis sinceras disculpas".: “Quiero pedirles disculpas a los padres de Fernando Báez Sosa. Nunca quise ni quería participar en una pela donde fallezca una persona. Pido disculpas por todo lo malo. Lo que decidan o digan va a ser lo correcto, y le pido a Dios que sea bueno para todos”.