¡Qué calor!: en Paraná la temperatura superó los 38 grados

Más de la mitad de Argentina soporta temperaturas superiores a los 30 grados durante esta jornada y tres ciudades de Entre Ríos, se ubicaron en el ranking que elabora el Servicio Meteorológico Nacional sobre los registros más altos.Pasado el mediodía, el ranking de temperaturas que el organismo actualiza cada hora mostraba que 51 de las 93 estaciones meteorológicas que reportaron datos consignaban más de 30 grados, con la localidad formoseña de Las Lomitas encabezando la lista, con 38.2º.En ese ranking se ubicaron tres localidades entrerrianas:"Acá todavía estamos re lejos de la ola de calor porque las temperaturas de ayer no llegaron a los umbrales necesarios, así que aunque hizo calor no sumamos ningún día", dijo Cindy Fernández del SMN."Hoy podríamos sumar el primer día que cumpla los umbrales y para los próximos días las temperaturas pronosticadas son prácticamente la de esos umbrales si se llega a las marcas pronosticadas; entonces entraríamos en ola de calor y por eso estamos en alerta amarilla por temperatura extrema", agregó.Fernández explicó que "no hay áreas bajo ola de calor a nivel país, pero sí hay algunas ciudades del centro que hoy empiezan a sumar días" que se encuadran dentro de los umbrales de ola de calor "y también tienen chance de que a lo largo de la semana ingresen" dentro de un fenómeno de este tipo.La meteoróloga dijo que el pronóstico indica "una baja probabilidad de lluvias poco abundantes y aisladas" para el sábado por la mañana, prolongándose el período de sequía."Prácticamente no hemos tenido precipitaciones en lo que va de enero, a pesar de que es un mes que suele llover y de hecho lo normal es un promedio de 135 milímetros", dijo.Hasta ahora llovió el pasado 11 de enero cuando se dio una leve llovizna que acumuló menos de un milímetro, agregó.Fernández explicó que este "período bastante extremo de sequía que afecta a toda la región desde hace 3 años" es atribuible en parte a "el fenómeno de la Niña que está activo" desde 2020."Esta semana la región pampeana y Cuyo va a tener condiciones más inestables con precipitaciones esporádicas y puntuales, podrían darse algunas lluvias en la zona central donde la sequía es extrema. Y en el día de hoy alerta naranja por tormentas fuertes en el norte de Patagonia"Las temperaturas más bajas de este mediodía se registraron en las localidades fueguinas de Ushuaia (11.7°) y de Río Grande (14.8°), y la jujeña de La Quiaca (16.6°).Gran parte del centro y norte tienen máximas pronosticadas entre los 35 y 40 grados, por lo que el SMN mantiene la alerta amarilla por altas temperaturas para localidades de diez provincias de esas regiones e incluyó a la ciudad de Buenos Aires y al oeste de la provincia de Santa Cruz.La totalidad de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán se encontraban esta mañana bajo advertencia meteorológica por temperaturas que pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.La alerta por temperatura que implican un "efecto leve a moderado en la salud" también se extiende al norte y centro de la provincia de Buenos Aires; el centro y este de Córdoba; la Ciudad de Buenos Aires; y a la mayor parte de Corrientes y Santiago del Estero, donde se prevé una máxima de 40 grados en la capital provincial.En la Patagonia, la única provincia bajo alerta por temperaturas extremas es Santa Cruz, en las zonas cordilleranas y en las mesetas de Lago Buenos Aires y Río Chico, con máximas cercanas a los 25 grados.