Entrerriano necesita ayuda para recuperar la visión para poder ver a su nieto

Hace alrededor de 20 años que Roberto Monzón quedó ciego a raíz de una miopía progresiva degenerativa.



“Se agrava hasta que la retina se despega”, explicó este lunes en conversación con a El Entre Ríos.



Durante años, Roberto escuchó en reiteradas oportunidades que lo suyo no tenía solución. Sin embargo hace un mes, por sugerencia de unos amigos, consultó con una clínica de Concordia.



Una práctica médica realizada en 1998 le habría quitado la posibilidad recuperar la visión en el ojo derecho. Afortunadamente, el pronóstico es más alentador en el otro ojo.



“Me evaluaron y me dijeron que en el izquierdo tengo posibilidad. Estamos con la esperanza puesta ahí, con ese médico y con fe en Dios”, comenta el colonense que tiene 56 años y brinda talleres de braille, orientación y movilidad a personas ciegas y con baja visión, en la Dirección de Cultura municipal.



El costo del tratamiento hizo que los vecinos de Colón pongan manos a la obra para ayudar a que Roberto cumpla su objetivo.



Con 120 mil pesos ya reunidos gracias a la solidaridad de la gente, la clínica accedió a realizar la intervención este miércoles 7 de diciembre. La campaña continúa para recaudar los aproximadamente 165 mil pesos que faltan, que deben ser abonados en los próximos 60 días.



“El jueves me sacan las vendas”. Y aunque no se sabe qué porcentaje de la visión recuperaría, “supuestamente tendría que estar viendo algo”, agrega.



“¿Qué es lo que más desea ver?” Responde sobre el final de la entrevista: “A mi nieto. Tiene 3 años, lo tengo acá jugando conmigo. También a mis hijos, que hace 20 años que no los veo”.



Para colaborar, se puede realizar un aporte vía cuenta bancaria (CBU:0110201930020109481697) o a través de alguna de las rifas que sus allegados organizan a beneficio. Los teléfonos para comunicarse son: 3447 52-3045 / 3447 55-7460



Fuente: El Entre Ríos