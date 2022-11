Participaron más de 7000 personas del FICER: se conocieron los premiados

Emoción entre los premiados de las categorías en competencia



Sociedad Se realizó el acto de premiación en la última noche del FICER en Paraná

Premios paralelos



Premios del Mercado Audiovisual Regional



El premio mayor del FICER: la estatuilla Ojo Pez



Las películas ganadoras de esta cuarta edición, por sección, fueron:

Palabras de despedida



Un final de película



El Ficer fue organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura, y proyectado y pensado junto al sector audiovisual de la provincia.Con una programación que condensó diversas estéticas, la grilla recorrió el panorama contemporáneo del cine internacional, nacional, regional y provincial. Se compartieron películas en estreno exclusivo, cortos, largos, videominutos, proyecciones de trasnoche al aire libre, actividades especiales, capacitaciones y competencias en el Mercado Audiovisual durante los cuatro días de Festival.La película Luminum, de Maximiliano Schonfeld, se llevó el premio del jurado de la sección Cine Nacional en Competencia. En tanto que, en la categoría Cortometrajes Entrerrianos en Competencia, ganó Mellizos, de Gastón Calivari.En esta sección compitieron seis largometrajes argentinos por un premio de $500.000 que es otorgado por el Gobierno de Entre Ríos. Schonfeld expresó: "Recibir este premio es algo completamente impensado porque cuando uno hace la película no está pensando tanto en los premios. Entonces, son una sorpresa. Que reconozcan las películas justamente en la provincia, en un lugar muy cerca de Crespo, el lugar donde uno nació y se crió es una alegría grande. Hay algo que pasa con las películas y los lugares donde se proyectan. Es una felicidad encontrar esa conexión".El director expresó su felicidad: "Hacer cine y ser un realizador entrerriano para mí es siempre una alegría; y encontrarnos acá en el FICER es hermoso porque podemos compartir los proyectos el uno al otro. Este premio es un mimo muy lindo que me hacen".En esta secciónl por un premio de $350.000 el cual también es un aporte del Gobierno de Entre Ríos. Entregaron el premio Agustin Gagliardi y Daiana Henderson, integrantes del Jurado junto a Carolina Unrein.En esta categoría se otorgó una mención especial a la producción Los soles de mi abuela Gloria, de Alejandro Maldonado. El ilustrador Ricardo Jaimovich fue invitado al escenario a recibir la distinción.Entregaron en conjunto un reconocimiento para Ana Remón y Florencia Gómez García, quienes estuvieron a cargo del montaje de Luminum.Además, las producciones de la sección de Cortometrajes Entrerrianos recibieron el premio Cine.ar como reconocimiento a la innovación artística, la creatividad audiovisual, la calidad realizativa, el contenido y el mensaje que la obra acerca al público. Esta distinción, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) consiste en la exhibición de los cortometrajes ganadores mediante la adquisición de sus derechos sin exclusividad y con fines culturales por las pantallas del INCAA, promoviendo la ampliación de espectadores, dándoles un lugar destacado en la programación y visibilizando así a las nuevas generaciones de realizadores. Lo recibió 1982 Nuestros Héroes, de Marcelo Damián Pizzio y Martín Esteban Taborda.Asimismo, se otorgó una Mención de Honor de Cine.ar para Lo que se perdió, de Nahuel Beade y Nicolás Batalla (de Paraná).El Premio de la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos, consistente en un servicio de traducción y subtitulado de un cortometraje, fue para Lo que se perdió, de Nahuel Beade y Nicolás Batalla.. La niebla, de Ana Laura Seijas, y La enamorada del río, de Martín Corujo.Luego llegó el turno de los dos premios a Proyectos Avanzados en Producción, por $800.000, también facilitados por el Gobierno de Entre Ríos; que fueron para Sombra grande, de Maximiliano Schonfeld y Ó de Maximiliano Nery.El Mercado también otorgó premios a proyectos audiovisuales de la Región NEA Litoral, financiados por el Gobierno de Entre Ríos. $600.000 para Desarrollo de Proyectos, que fue para La tierra del agua, de Sebastián Toba (Corrientes) y $800.000 para Proyectos Avanzados en Producción, que se destinaron para Chico basura, de Roxana Bordione (Santa Fe).Se entregó también un premio otorgado por La Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos que consiste en una beca para el Laboratorio de Desarrollo de la asociación durante 2023 para el proyecto El buscahuesos, de Pablo Corino.En el FICER, desde su primera edición, el premio mayor es la estatuilla Ojo Pez y la otorga el público con su voto a la salida de cada función.El director artístico, Eduardo Crespo, expresó: "No me entra la alegría en el cuerpo. Estamos muy contentos por todas las películas que se compartieron. Quiero agradecer al público del FICER que se hizo parte de este festival con su voto. Se apropió del festival. Tenemos que continuar incentivando para que siga viniendo gente a llenar salas. Gracias a todas y a todos los presentes, este es uno de los festivales más lindos en los que he estado".Paula Mastellone, directora del Mercado del FICER, destacó el trabajo en conjunto con los distintos organismos audiovisuales en el sector. Se refirió al crecimiento que tiene el FICER año tras año, al que definió como un Festival con un sello propio. "Dentro de lo que es Mercado, hay gente que está volviendo a presentar proyectos, nuevas generaciones, se sumaron más regiones, se produjo una increíble sinergia. Nos estamos conociendo y estamos entendiendo que cuantas más películas tengamos, más creceremos".Por último, la secretaria de Cultura de la Provincia, Francisca D' Agostino, señaló: "Hoy es una noche para agradecer a los realizadores y realizadoras. Estamos felices porque cada vez hay más proyectos, más inscriptos y más públicos. Eso indica que estamos en buen camino".Destacó el crecimiento en espectadores en relación a la edición anterior.La ceremonia contó con la presencia de Eliana Zanini, jefa de Gabinete de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación; Marcelo Casaretto, diputado nacional; y Gustavo Labriola, secretario de Hacienda del gobierno de Entre Ríos.Luego de la gala de premiación, en la Sala Mayor del CPC se proyectó como Película de Clausura El suplente, de Diego Lerman.El patio gastronómico -ubicado entre el CPC, el IAAER y La Vieja Usina-, seguía siendo el punto de encuentro, pasada la medianoche, para la despedida de las pantallas de este 4°FICER, un lugar para vernos.