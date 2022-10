Audio: Impactante relato de policía que dijo haber sido atacado por ente maligno

Cómo ocurrió el hecho

El joven policía de Gualeguaychú que afirma haber sido atacado por un “extraño ente maligno”, cuando recorría un antiguo sector de calabozos en el edificio de la Jefatura Departamental de Policía, brindó su testimonio ende esa ciudad del sur entrerriano.“Me quería matar, no tenía otra intención, era un ente, no sé cómo llamarlo.Al dar su testimonio, se quebró cuando relataba lo ocurrido. “Así como existe Dios, existe el diablo y puede ser que alguien me odie”, señaló al estimar que puede ser víctima de algún hechizo satánico.“No alcancé a ver las uñas, decía te voy a matar, te voy a matar, tenía la voz gruesa y ronca”, describió el joven en diálogo conSe trata del caso en el que el joven policía de Gualeguaychú fue hospitalizado con lesiones varias, que habrían sido causadas por un extraño “ente maligno” en la Jefatura Departamental.Alrededor de las cuatro de la madrugada del jueves, el policía encargado de revisar los calabozos de la Jefatura, encontró que los detenidosFrente a la queja generalizada, el policía fue al piso superior. De pronto, según relataron los detenidos, se comenzaron a escuchar gritos desgarradores y golpes como que lo estaban golpeando, y el policía que pedía desesperado “auxilio, me están matando”.El padre Landra, dijo que realizó una bendición del lugar y rezó con los detenidos., dijo a