Fotos del policía atacado por “extraño ente maligno”: “me decía: te voy a matar”

Un joven policía de Gualeguaychú fue hospitalizado con lesiones varias quede la ciudad del sur entrerriano.De acuerdo a lo informado, alrededor de las cuatro de la madrugada del jueves, el policía encargado de revisar los calabozos de la JefaturaEl policía Mauro “Ruso” Reinaldi, protagonista del extraño episodio en la Jefatura de Gualeguaychú rompió el silencio y contó el extraño suceso del que fue víctima. Al dar su testimonio, se quebró cuando relataba lo ocurrido, y remarcó: “y puede ser que alguien me odie”, señaló al estiman que puede ser víctima de algún hechizo satánico., y agregó que tras lo ocurrido sufre pesadillas y se levantó “en un temblor”.Al relatar lo ocurrido, el policía de 30 años que trabaja desde diciembre como celador en las celdas de los detenidos transitorios en la Jefatura Departamental de Policía de Gualeguaychú, manifestó que “”, afirmó aReinaldi subió la escalera hacia la parte superior, donde hay todos calabozos vacíos. “Siento como que me agarran”, contó el efectivo policial.En ese momento, sostuvo que “entré en nerviosismo pedí auxilio y socorro, me oriné. Esta persona me quería matar, no tenía otra intención, era”, remarcó.Reinaldi continuó que “me caigo al piso,. Detenidos desde abajo vieron el forcejeo y han visto la sombra en otra oportunidad y en ese momento también”, sostuvo.”, describió el joven policía en un relato estremecedor. Fuente: (Radio Máxima)