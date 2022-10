Fotomultas en rutas y en las ciudades: los montos y qué infracciones detectan

Montos y avisos de multas

El Comisario Inspector a cargo de Operaciones Viales de la Policía de Entre Ríos, Luís Báez, se refirió al funcionamiento de las fotomultas en la provincia.El comisario Báez explicó cómo es el desempeño de estos dispositivos en otros puntos de la provincia, donde ya se encuentran trabajando. Además, dijo dónde se encuentran ubicados, cuáles son sus objetivos y los valores de las multas.-En principio, en cuanto a fotomultas tenemos dos sistemas de control en la provincia. Primero tenemos los cinemómetros en Ruta Nacional 14 que los operan los mismos funcionarios policiales. En estos, se para a la persona en un radio de 10 kilómetros de distancia de donde está ubicado el dispositivo, se lo notifica de la falta y continúa su viaje. El otro sistema que se implementó en los primeros meses de este año, está formado por dispositivos fijos que no son operados por ninguna persona, simplemente son automáticos con sistema de captación. Estos cumplen dos tareas, una es la constatación de cruces de semáforos con luz roja, que están ubicados en la localidad de Oro Verde, sobre Ruta Provincial 11, y los otros que toman los excesos de velocidad cuando pasan los 110 km por hora que es el máximo permitido tanto en esta ruta mencionada como en Ruta Provincial 26, que es la que va desde la localidad de Antelo hasta Nogoyá.-Por el momento tenemos tres cinemómetros instalados, funcionando con operarios policiales. Están provistos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En cuestión de fotomultas y dispositivos fijos son cinco los que están operativos en este momento, tres en la localidad de Oro Verde, uno por Ruta Provincial N° 11 y otro, por Ruta Provincial 26.-“Este tipo de faltas son todas de carácter grave que tienen un costo cercano a los 40 mil pesos y son notificadas para que las personas lo puedan cancelar en cualquier lugar de pago, sea un Rapipago o un banco. Eso puede ser posterior a la notificación o bien, cuando se le da derecho a descargo también tienen cinco días que, en ese caso, se tiene que resolver primero el descargo antes de efectivizar o intimar la vía ejecutoria. Si no también, en los puestos camineros que funcionan con operadores policiales, tienen la posibilidad de abonar de forma inmediata y se da la posibilidad del 50% de descuento como en las otras actas, dentro de los cinco días para que puedan efectivizar la mitad del monto que dije anteriormente. En el caso de las fotomultas con dispositivos automáticos, el aviso que llega al domicilio del titular del vehículo, puede llevar entre uno y dos meses por el trámite administrativo”, dijo a-Los descargos son escritos que presentan las personas en forma personal o a través de un letrado. Se envía a la Dirección de Prevención y Seguridad Vial que está en calle Los Sauces 435, en la localidad de Oro Verde. Eso se tramita por la División de Asesoría Letrada que es la que maneja las cuestiones jurídicas y reclamos legales en este caso y de ahí, se le da una contestación a la persona, sea favorable o no.La Municipalidad de Paraná aún no ha finalizado con la colocación de las cámaras que integrarán el sistema.-Estamos tomando conocimiento público de que en la localidad de Paraná también se van a instalar en lo que son vías semaforizadas, en el cruce de calles. Pero lo más importante es aclarar que en cuestión de juzgamiento de las faltas, hay una diferencia. Lo que son rutas provinciales y nacionales dentro de nuestra provincia, el Juez de Faltas es el Director de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, pero lo que es en el ejido urbano de Paraná, por ejemplo, el Juez de Faltas sería del Municipio.-Esa clase de faltas son más bien constatadas por los funcionarios policiales porque son cuestiones más precisas, van dentro del habitáculo del vehículo entonces son más difíciles de detectar. Pero en un control con funcionarios policiales apostados en ruta es mucho más fácil de notarlo. Las faltas ya sea por pasar un semáforo con luz roja o por exceso de velocidad sí se pueden notificar con estos equipamientos.-Creemos que sí, es una de las herramientas que tenemos para persuadir, en este caso el manejo de los vehículos por parte de las personas. Más que nada para que tomen conciencia, que es lo más importante, y evitar las víctimas fatales que es lo que más nos interesa a nosotros en el ámbito provincial.