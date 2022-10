Foto-multas en Paraná: sancionarán los cruces de semáforo en rojo con 25 cámaras

Detectan hasta 20 cruces en rojo en una hora

Multas “indiscutibles”

En las próximas semanas comenzarán a funcionar en Paranáque tendrán como objetivo el detectar los cruces de vehículos en rojo en los semáforos ubicados en distintos puntos de la ciudad.“Se colocarángracias a un convenio con la Policía de Entre Ríos y cuando empiecen a funcionar se convocará a una conferencia de prensa para informar dónde están, en cada uno de los lugares, para que se interprete que”, comunicó ael intendente Adán Bahl.En ese sentido, el mandatario municipal informó cuál es el objetivo de la instrumentación del nuevo sistema de control vehicular. “Advertimos, y ahí que es cuando se generan los accidentes; ha habido muertes por este tipo de imprudencia”, fundamentó Bahl al argumentar que “el Estado tiene que avanzar en otros tipos de medidas” para garantizar la seguridad vial.que. “Se informará dónde estarán para que se interprete que no tiene ningún objetivo recaudatorio”, insistió al respecto., justificó el intendente al dar cuenta que este tipo de infracciones al tránsito vehicular son “indiscutibles porque cuando uno pasa el semáforo en rojo pone en riesgo su vida y la de los demás”.“Tenemos que empezar a incorporar este tipo de herramientas con el objetivo de que nadie cometa ninguna infracción”, remarcó Bahl. De hecho, aconsejó que “el que no comete ninguna infracción, se tiene que olvidar de las cámaras; pero los que pasan en rojo tendrán que dejar de hacerlo”.En Paraná, las sanciones por las infracciones al tránsito vehicular ya están estipuladas por ordenanza municipal.; la foto es simultánea con el semáforo en rojo porque es todo automático”, explicó el intendente y comentó que la prueba de la infracción será “la foto de la patente, del auto y del momento”.Fue en ese sentido, queporque en toda la ciudad pintamos la cebra para que el peatón pueda pasar caminando”. “Respetando el mandapeatón, no pasando el rojo, no tendríamos que preocuparnos de ninguna manera por las multas en las que se pueda incurrir”, analizó.De hecho, bregó para que “todos nos acostumbremos, para respetar nuestra vida y la de los demás”.