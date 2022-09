Pipo Pescador recordó a Carlitos Balá: “No habrá otro como él. Es irremplazable”

Sociedad Las frases más conocidas de Carlitos Balá que se recordarán por siempre

Acabo de recibir la triste noticia del fallecimiento de Carlos Bala.

Un colega, un viejo amigo, un artista del pueblo irremplazable. Mis condolencias a su familia y un fuerte abrazo desde Alemania al público argentino que llora su perdida. Pipo Pescador. pic.twitter.com/Vy6SA5ap7u — Pipo Pescador (@soypipopescador) September 23, 2022

Un abrazo al cielo Carlitos pic.twitter.com/M8tzH6fZgQ — Pipo Pescador (@soypipopescador) September 23, 2022

El intérprete de música infantil entrerriano, Pipo Pescador, recordó a Carlitos Balá en las redes sociales, con un sentido mensaje junto a una foto de ambos en uno de los icónicos shows del fallecido animador.Por último, el artista, que llenó los corazones infantiles, le mandó un saludo a la familia en este delicado momento: "Mis condolencias a su familia y un fuerte abrazo desde Alemania al público argentino que llora su perdida. Pipo Pescador".Un rato más tarde, Pipo grabó un video con un mensaje para despedirlo. “No habrá otro artista como Carlos Balá. Es irremplazable”, remarcó el artista entrerriano."Compartí con él muchas temporadas en Mar del Plata y a veces, estábamos juntos en la playa. Saludaba, firmaba autógrafos y besaba a miles de niños. Tenía una paciencia infinita con el público y un amor y una entrega total. Dios lo bendiga, que descanse en paz. Lo vamos a recordar siempre. Todas esas cosas que él inventó y eran únicas de él", recordó Pipo.Pipo Pescador, también conocido como Enrique Fischer, vive en Alemania desde hace varios años con su familia. En una entrevista el artista admitió que uno de los factores que lo llevó a mudarse de país fueron los reproches de las personas: "Otra cosa que me empujó fueron esas típicas preguntas: ¿Usted es Pipo Pescador? ¿Por qué no está más en la televisión?; ¿Usted es Pipo? ¡Pero qué viejo está! . Para mí, que había dado por terminada mi etapa de actor y animador, la popularidad se volvió una carga horrorosa"."Acá yo soy el señor argentino de la casa blanca y grande, soy el abuelo de Lucas... Nadie sabe que soy Pipo Pescador. Acá Pipo, el famoso, no existe", sostuvo.El intérprete es reconocido por su discografía: "Pipo Pescador canta para los chicos y su familia" / "Zapapatopato" / "Canciones de oro de Pipo Pescador" / "20 Pipos" / "El show del libro loco / "El auto de papá", entre otros.Su libro "María Caracolito" de 1997 que trata sobre la vida de una niña con Síndrome de Down fue auspiciado por la UNESCO.