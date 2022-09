Conmoción en la UBA por muerte de alumno que esperaba para rendir un examen

Fue en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas. UBA XXI suspendió sus actividades de este viernes.



La universidad publicó un comunicado lamentando el fallecimiento e informando sobre la suspensión de clases de UBA XXI para la jornada del viernes.

Según detalla Clarín, la muerte ocurrió a las 10.40, momento en el cual había cientos de alumnos que también esperaban para dar el examen de Introducción al Pensamiento Científico. Mientras aguardaban al SAME comenzaron a hacerle maniobras de reanimación con desfibrilador, pero no lograron salvarle la vida.



"UBA XXI lamenta profundamente comunicar el fallecimiento de uno de sus estudiantes en el día de la fecha. Acompañamos el dolor de su familia y seres queridos e informamos que mañana viernes 23 de septiembre, quedarán suspendidas por duelo todas las actividades de este programa, incluyendo los exámenes presenciales planificados, que serán reprogramados. La nueva fecha de examen se publicará en el calendario de exámenes del sitio ubaxxi.uba.ar", informaron de manera oficial desde la universidad.



En tanto, por redes sociales, los alumnos expresaron su malestar porque las clases y las actividades continuaron de manera normal durante toda la jornada. "Cómo puede ser que un pibe se murió en la facultad y no suspendieron las clases. Hay cosas que son inentendibles", expresó uno de ellos en Twitter.



Desde el lado de la facultad dijeron que no existe un protocolo para estos casos y que lo que ocurrió fue una situación atípica. De este modo esgrimieron que son muchos los alumnos que viajan desde el interior para este tipo de exámenes, por lo que se dificulta tomar la decisión de levantar el operativo de un momento al otro.



"Cuando la situación estuvo más clara, se decidió suspender las actividades del día siguiente", expresaron a modo de respuesta ante la consulta de por qué se continuaron con normalidad las actividades.



Lo que se investiga ahora es si el joven tenía alguna enfermedad previa. Las autoridades expresaron que pudieron hablar con la familia del joven ya que estaba acompañado por su pareja, por lo que rápidamente lograron localizar a los padres.



También se acercó un profesional de la facultad de Psicología y estuvo a disposición durante toda la jornada para contener a los allegados al alumno fallecido.