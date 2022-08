Impactantes imágenes de los incendios activos en zona de islas del Delta

Pedido de colaboración a las Fuerzas Armadas

Política Bordet pidió la colaboración de Fuerzas Armadas para combatir incendios en islas

El operativo que se desarrolla en el lugar

Incendios forestales de distinta magnitud se registran este viernes en cuatro provincias, entre las cuales se encuentran Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, donde desde hace semanas los equipos de bomberos combaten las llamas que afectan a las islas del delta del río Paraná, informó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).En nuestra provincia continúan activos los incendios en zona de El Cuadro, Ibicuy, Falso Alsina, Islas Dormilon, Savio (en Gualeguay) y Laguna chata, Barrancoso y Negro (en Victoria). Las fotos que se conocieron respecto a cómo avanza el fuego en la zona son impactantes.Se trata de "focos grandes y con varios puntos de calor", por lo que se trabaja con más de 100 brigadistas y numerosos medios aéreos de las tres provincias y Nación, entre helicópteros y aviones hidrantes.La situación "depende mucho de la dinámica de los vientos y la temperatura", lo que puede reavivar las llamas o expandirlas hacia otros sectores."Muchos (fuegos) los hace gente que llega a la isla; que se baja a mirar y deja un cigarrillo prendido; tenemos datos de dueños que mandan a peones a quemar; gente que prende sus residuos; el pasto que cortó; y hasta detectamos gente que prende fuego a caballo", dijo la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Daniela García.Por otra parte, se supo que debido a los incendios que se registran en la zona de Victoria, se ve reducida la visibilidad en el puente que conecta a esa ciudad con Rosario. Asimismo, producto del viento, el humo se percibe en un sector de la provincia de Buenos Aires.“En estos momentos será de mucha utilidad para la gestión provincial poder contar con el apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea Argentina para seguir combatiendo los distintos focos ígneos que se están desarrollando en el Delta que, además, comparten las provincias de Santa Fe y Buenos Aires”, se expresa en el pedido que fue acordado con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.Claudio Passadore, sub jefe departamental de Victoria, explicó aque "este viernes por la mañana se colaboró con los Bomberos Voluntarios para sofocar los incendios que estaban sobre la ruta 174. También vinieron Bomberos de Paraná. En el camino nos encontramos con el accidente fatal"."El choque no ocurrió por el humo. La visibilidad era óptima en ese momento, había poco humo pero no afectó. Con el transcurso de las horas, hacia el mediodía, sí se complicó la visibilidad. Se sumó al operativo Gendarmería", dijo.Comentó que "no habría viviendas en riesgo como consecuencia de los incendios, es todo forestal y en islas" y agregó que "está complicado el trabajo. Tenemos colaboración de distintos lugares. Este sábado continuaremos con las tareas, entre todos se colabora"."Recomendamos a la gente que tenga que viajar por la zona que circule con precaución. Aún hay incendios en el lugar, en la noche se ven más claramente las llamas", remarcó.