Organizaciones piden declarar "zona de desastre natural" al Delta del Paraná

Este jueves 18 de agosto se conmemoró en todo el mundo el Día de la prevención de incendios forestales. Tal fecha tiene como objetivo concientizar sobre las consecuencias devastadoras que producen los incendios, y que la población comprenda el uso racional y correcto del fuego a fin de evitar situaciones de riesgo. En ese sentido, desde la organización ambientalista El Paraná No Se Toca explicaron cómo afectan las quemas a la flora y fauna que habita en el humedal frente a Rosario.El fuego avanza desde hace varios meses en el Delta del río Paraná, y pese a las detecciones tempranas o trabajos preventivos, los focos ígneos continúan apareciendo y generando impacto en el medioambiente de la zona. Es por esto, que desde la organización encienden las alarmas sobre las consecuencias que dejarán los incendios."Seguimos estando en una situación crítica, creemos que a esta altura del partido amerita declarar al Delta del Río Paraná como zona de desastre natural, es la verdadera calificación y estado de la biodiversidada", relató Jorge Bártoli, vocero de El Paraná No Se Toca, aAsimismo, continúo: "Después de dos años de quemas, la flora y la fauna están en una situación catastrófica. Lo más desastroso es que no se está estudiando, solo algunos proyectos de la UNR".Además, se refirió a otro problema que se suma a los existentes, como es la caza de animales sin regulación: "No se habla de los cazadores furtivos que no tienen ningún control, arrasaron con las especies acorraladas por el fuego que perdieron su habitat natural"."Estamos corriendo atrás del problema hace más de dos años", finalizó.