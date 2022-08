El relato del pescador que colaboró con el rescate del cuerpo hallado en el río

Policiales El cuerpo hallado en el río fue llevado de Alvear a la morgue para identificarlo

Hallaron un cuerpo en la zona de Alvear. Desde la Policía de Diamante, confirmaron aque, en la tarde de este miércoles, pescadores divisaron en el río Paraná un cuerpo flotando. El hallazgo ocurrió en la denominada “bajada de Martínez”.que cerca de las 16:30 encontraron el cuerpo un grupo de jovenes de Paraná. “Estaban en su casa de fin de semana, a la vera del rio, y vieron pasar el cuerpo. Rápidamente dieron aviso a la policía y a prefectura”Cuando llegó persona policial, Francisco junto a otro joven, colaboraron con los uniformados para que “traer el cuerpo a la costa”. “Nos costó llegar hasta el lugar donde estaba porque había mucho viento y oleaje. Era un lugar correntoso de muchos raigones, la parte más profunda del canal”, relató.Según comentó, el cuerpo “estaba enganchado en unos raigones”. “Salimos en nuestra canoa con otro chico y un policía, porque nos tenían que dar la orden para levantar el cuerpo”.“Cuando comenzó el operativo, me vine para mi casa porque no queríamos molestar con las tareas de la policía. No supimos quién era la persona”, señaló.“No es la primera vez que se halla un cuerpo en este lugar y constantemente hay pescadores en la zona. Cuando suceden estos casos, la gente se une por estas causas y nos ayudamos entre todos”, señaló Francisco.“Creemos que puede ser un alivio para la familia, porque van a poder darle un cierre a esta historia. Todavía no se sabe si es el chico que desapareció en Paraná. Sé que los pescadores salen hace más de un mes a buscarlo y nosotros vimos como pasaban las lanchas”, mencionó.El cuerpo fue trasladado a la morgue de Oro Verde para su identificación.En tanto, el jefe de la Departamental de Policía de Diamante, Maximiliano Villamonte, señaló a Elonce que “nosotros estamos colaborando con la causa y estimamos que en unas horas se sabría de quién se trata”. Seguidamente, aclaró: “la familia del joven desaparecido cuando pescaba no estaba en el lugar de hallazgo”.Por su parte, otras fuentes consultadas por Elonce, explicaron que “tras el cuerpo ver el cuerpo, observaron que la vestimenta coincidiría con la que llevaba Juanjo el día de la desaparición. Además, notaron que la persona hallada tendría braquets al igual que el joven pescador”, explicaron.Al mismo tiempo, sostuvieron que "todo indicaría que se trata del joven Paéz, pero no lo podemos confirmar".