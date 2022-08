Investigan la muerte de al menos diez bebés en un hospital de Córdoba

La Justicia de Córdoba investiga la muerte de al menos 10 recién nacidos durante el mes de junio en el Hospital Materno Neonatal Ministro Dr. Ramón Carrillo de la ciudad capital.



El procedimiento se originó luego de la denuncia realizada por el familiar de uno de los bebés fallecidos. Conocida la noticia comenzaron a surgir más presentaciones judiciales sobre episodios similares. Las primeras informaciones aseguran que serían más de 10 los casos.



El fiscal Raúl Garzón, que entiende en la causa, realizó en los últimos días una serie de allanamientos en los que secuestró las historias clínicas de los pequeños. El funcionario judicial no descartó ninguna hipótesis sobre la causa de los decesos: “mala praxis” ni “homicidio intencional”.



El Ministerio de Salud de la provincia abrió, por su parte, una investigación administrativa por la que separó momentáneamente a 40 empleados de ese centro de salud, dato que también fue confirmado por la Fiscalía.



En tanto, la ahora ex directoria del Hospital Neonatal, Liliana Asis, dijo en un breve diálogo que mantuvo con la prensa al salir del nosocomio que "no hay gente suspendida en el centro de salud, pero si hay personas que están siendo investigadas", En ese sentido, aclaró que "son personas que se encuentran activas, que siguen trabajando".



Asimismo, Asis sostuvo que además de la investigación que lleva a cabo la Justicia, "hay una investigación administrativa".



La ex directoria del Neonatal fue abordada por la prensa cuando salía del hospital. Fuentes del Gobierno provincial informaron que ya no se desempeña en sus funciones, aunque no está claro si fue el propio Ministerio de Salud el que pidió la renuncia o si Asis dejó el cargo por su cuenta.



Fuentes judiciales indicaron que la sospecha recae sobre varios de los empleados.



Por otro lado, hay dos denuncias radicadas en la Fiscalía de la doctora de la doctora Silvana Fernández por la misma situación. Según datos de la Fiscalía, tres muertes de bebés habrían ocurrido el mismo día.



El fiscal Raúl Garzón convocará convocara a expertos para analizar las pericias de la autopsia para determinar qué provocó la muerte de los recién nacidos. (Cadena 3)