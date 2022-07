Farmacias de Rosario acuerdan con laboratorios hacer “entregas por cuotas”

El Colegio de Farmacéuticos de Rosario admitió que hay demoras en la entrega de medicamentos por parte de los laboratorios y también algunos faltantes por las trabas a la importación. No obstante, el prosecretario de la entidad, Leonardo Jurado, aclaró que se llegó a un acuerdo para cuotificar las entregas para evitar un desabastecimiento.



“Con respecto a los medicamentos oncológicos, que son los que más consulta la gente, hay demoras en las entregas de algunas marcas, pero están llegando. Si no se consiguen esas marcas, la misma obra social realiza el cambio”, sostuvo Jurado.



Asimismo, garantizó que el stock de este tipo de medicamentos “está cubierto y las acciones terapéuticas también, no hay problemas. Los medicamentos tardan en llegar cinco o siete días más, pero nuestro sistema de gestión hace que no quede nadie sin medicamentos”.



“Con relación a los otros medicamentos de líneas generales, hay algunos laboratorios que tienen problemas. Desde las droguerías informaron que hay algunos fabricantes que tienen el 20% de sus líneas en falta. Y eso tiene que ver con el problema de importación”, agregó.



En ese sentido, Jurado contó que en una reunión esta mañana se decidió "entregar medicamentos en cuotas a las farmacias para no entrar en falta", y explicó: "Eso es importante, porque generalmente el que tiene mayor poder económico se lleva todo el stock. Así logramos que los pedidos sean racionalizados para todas las farmacias de la provincia”.



Jurado sostuvo que “no hay especulación, lo que pasa es que son decisiones del Estado que tiene que arreglar con los laboratorios, son acuerdos que la industria necesita para importar. Son juegos políticos que a veces atraviesan la salud”.



“Los medicamentos vienen aumentando. Hasta el mes pasado teníamos un acumulado de un 30% promedio. Ayer lunes tuvimos un incremento promedio del 5%. Esto es un reflejo del tema inflacionario de nuestro país. Lamentablemente es así y llega a los medicamentos y farmacias”, concluyó. (La Capital)