Horror: fueron a exhumar a una bebé y hallaron un fémur de un adulto en su lugar

Lo que contó la madre

Desazón

El hallazgo

Respuestas

Familiares de una bebé sepultada en el Cementerio Municipal concurrieron al lugar en la mañana de este martes para realizar la exhumación del cuerpo, tras cumplirse tres años de su fallecimiento. Tras la excavación se llevaron la ingrata sorpresa de que en el lugar no estaba ni el cuerpo ni el ataúd de la bebé, sino que en su lugar había una pierna humana, perteneciente a un adulto. El cuerpo buscado habría aparecido en otra tumba.El hecho fue detallado por parte la mamá de la bebé, Carina Lezcano. La mujer explicó que “vinimos particularmente a desenterrar el cadáver de mi nena” dado que ya se encontraba próximo el vencimiento de los 3 años que permite el cementerio para que permanezca en una tumba.Ante ello, con el objetivo de “no perder el cuerpo, quisimos pagarle un columbario, para que ella siga teniendo una sepultura digna”. Sin embargo, la familia no la halló en su lugar de descanso, sino que, en su lugar, “nos encontramos con una pierna de una persona mayor”.Marisa Rivero, es la abuela de la criatura y agregó que “venimos frecuentemente y siempre estuvo todo tal cual como lo dejamos, con su plaquita, su muñeco, todo”. Al pagar el derecho a exhumación, “nos dieron fecha para hoy (martes) a las 7 de la mañana”, por lo que “vinimos todos para sacar su cuerpito”, pero cuando “empezaron a sacar sus cositas para trasladarlas al columbario, nos encontramos con una pierna humana”, ratificó Marisa.“Le dijimos -al personal del cementerio- que no podía ser, porque a los dos días de que habíamos traído la bebé, enseguida le pusimos su plaquita y la identificamos, nunca quedó abandonada”. Sin embargo, tuvieron la dolorosa conclusión que "todo este tiempo vinimos a llorar a una pierna de otra persona, porque ni siquiera el cajón está en el lugar", dijo aConsultada sobre la posición de los directivos del lugar, la abuela de la bebé reprochó que “no saben nada, se lavaron las manos”, incluso “les preguntamos si era legal que esté la pierna de una persona en la sepultura de una bebé” y agregó que “de última, si pusieron la pierna ahí, nos hubieran sacado las cosas de la nena como para decir bueno, no está más, pero no plantarnos todo de vuelta para venir a llorar a una pierna”.Marisa subrayó que este hecho llevó a que se buscara en las tumbas cercanas y se encontraran, en una tumba vecina, parte de los objetos que habían sido sepultados.Esto llevó a involucrar a otra familia, por lo que se llamó al papá de otro bebé fallecido “y cuando vino el papá de esa sepultura de al lado, le dijeron que estaban cambiados los cuerpos”, que “supuestamente, ellos sacaron el cajón".Siempre de acuerdo al relato de esta familia, este hombre aceptó la entrega de unos restos que fueron finalmente depositados en un columbario, aunque no habría quedado del todo claro si efectivamente era el cajón en el que había sido sepultado su hijo.“La bebé de nosotras estaba vestida completa y acá nos dieron un pañal y una gorrita”, detalló Marisa y valoró que “ahora, tampoco sabemos si lo que le entregaron a ese hombre como hijo de él, no es de nuestra nieta”.Finalmente, la abuela de la bebé pidió que “por favor se haga cargo el cementerio, porque no puede ser que suceda esto”. Además, agregó que “mi hija ya fue a hacer la denuncia y no va a quedar así”.Más allá de semejante situación, valoró “la predisposición de los chicos que trabajan acá, porque desde el primer momento se portaron bien y ellos se acordaron de que los mandaron a poner otra cosa”. Incluso, recordó que uno de ellos aportó datos "y más o menos por eso pudimos sacar donde podía estar”. Fuente: (DRU)