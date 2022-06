El hombre que mató a su nieto está en una "situación emocional muy difícil"

Sociedad Fiscal explicó por qué quedó en libertad el hombre que asesinó a su nieto

Vecinos del jubilado temen por su presencia en el barrio

Cómo se encuentra la causa

El abogado del hombre acusado de matar a su nieto tras recibir una golpiza por parte de éste, dialogó con C5N. El letrado sostuvo que el anciano actuó porque sintió "que su vida y la de su mujer estaban amenazadas". Sin embargo no pudo responder por qué decidió matarlo en vez de llamar a la Policía tras recibir los golpes de su nieto.El letrado anticipó que el acusado hará su declaración pero que aún le cuesta mucho hablar y que está pasando una "situación emocional muy difícil".Bahía Blanca continúa conmocionada por el caso del militar retirado que asesinó a balazos a su nieto en la puerta de su casa. Tras la liberación de Domingo Verna, los vecinos temen por más hechos de violencia.El asesino de Braian Verne transitará el proceso que se le sigue en libertad ya que la causa es por "exceso en la legítima defensa", un delito culposo lo que le permitiría llegar al juicio oral sin ingresar a prisión, a menos que se cambie la calificación del delito.La decisión del juez que entiende en la causa convulsionó a todo el barrio ya que de acuerdo al testimonio de la madre de la víctima, Domingo Verna es un hombre violento y con acceso a armas de fuego, a pesar de que en un allanamiento en su domicilio se le secuestraron varias, no sólo la que calibre .32 con la que ultimó de cinco balazos a su nieto, sino otras más.Por su parte, allegados al hombre de 76 años aseguran que ya no se encuentra en la vivienda de calle Cobián al 600 y que habría decidido irse para estar más tranquilo, pero sus vecinos sospechan que sigue ahí. Incluso, su hija Mariel solicitó custodia policial, que por el momento fue denegada pero las autoridades aseguraron que se incrementará el patrullaje por unos días.Cabe recordar que la mujer reside enfrente de donde fue asesinado su hijo, por lo que anticipó que la semana próxima irá al Ministerio Público Fiscal a pedir una perimetral."La investigación continúa, habrá que tomar testimonios y ver si se mantiene o no esa calificación. Hay que analizar cuáles son las circunstancias personales, esta persona todavía no declaró, no sabemos qué explicación tiene para haber disparado cinco veces", señaló el Fiscal General de la ciudad de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, en diálogo conY agregó: "No sabemos qué pensó en ese momento. Aún no ha declarado, esperemos que lo haga para poder conocer acabadamente el punto de vista subjetivo y demás aportes que puedan realizar vecinos, la familia, para ver qué originó esta situación".Respecto a la condición en la que se encuentra Verna, el fiscal explicó: "En principio tiene una libertad, pero está vinculado a un homicidio. No es una persona que esté detenida ni goza de una excarcelación, con lo cual no hay condiciones para esa libertad. Lo que se le atribuye es algo que está prohibido".Fuente: Minuto Uno.