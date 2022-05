Qué dijo la madre de los tres hermanitos hallados deambulando en la madrugada

Sociedad Tres hermanitos fueron rescatados mientras deambulaban descalzos y hambrientos

[EXCLUSIVO]La madre de los chicos “abandonado” dejó una nota diciendo que se fue a ver “al malboro”. Ahora está declarando en la Comisaría 36 @Cadena3Com pic.twitter.com/8NlGJHT210 — jpviolaOK (@jpviolaok) May 26, 2022

La investigación



La decisión de Senaf sobre los hermanitos



Tres hermanitos perdidos fueron encontrados caminando en medio de la helada madrugada en Córdoba. Salieron de su casa, aparentemente asustados y sin rumbo. Los hallaron en una zona rural de barrio Villa Esquiú. Estaban en la calle con poca ropa, frío y hambre. Policías de la comisaría 36, en barrio Patricios, los asistieron. Los menores tienen 9 y 4 años y la beba 1 año y medio.En las últimas horas se conoció que apareció la mamá y dio su versión de lo qué pasó y por qué se fue de la vivienda. Con la voz entrecortada, contó: “Tuve un inconveniente con una persona que fue a tirotearme la casa, me rompieron los vidrios”.En el programa radial “Con todo al aire”, la mamá de los niños se presentó en la comisaría 36. Los tres hermanitos fueron sometidos a control por medicina forense y tomó intervención la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).El fiscal Raúl Garzón indicó a El Doce que están tomando declaraciones a testigos e investigan el entorno familiar y si existía vínculo con el padre. A partir de los elementos de prueba, no descarta derivar el caso a la Fiscalía de Violencia Familiar.Garzón explicó que buscan determinar si hubo abandono, los motivos y por qué terminaron en la calle en ese estado. Por el momento, "se desconoce si quedaron al cuidado de un tercero, si escaparon o hubo un descuido".La directora de Fortalecimiento de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), explicó que adoptaron medidas de protección excepcionales, por lo que los menores serán alojados en una residencia.Al mismo tiempo, indagarán qué sucedió y qué alternativas encuentran para restituir a los nenes y la beba a su medio familiar en el corto y mediano plazo. Gaitán también indicó que buscan “conocer qué pasó con la mamá, escucharla, acompañarla y fortalecerla”.En caso de que “hubiere alternativa familiar o alternativa comunitaria”, recurrirán a ella con el fin de garantizar el cuidado de los niños. “Será en el marco del tiempo que nos de trabajar con esta medida excepcional para poder restituirlos en un marco de una contención adecuada”, afirmó.Sobre el papá de los menores, la directora de Fortalecimiento de la Senaf reveló que el equipo de trabajo no descarta tomar contacto con el hombre y que se pueda abrir otra alternativa de cuidado.