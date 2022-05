Mamá Cultiva celebró la sanción de la ley de cannabis medicinal

Política Los puntos clave de la Ley de Cannabis Medicinal promulgada por el Gobierno

La representante de Mamá Cultiva Entre Ríos, Carola Olavarría, a través de, celebró la formalización de la promulgación de la Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo, que otorga un marco regulatorio para la industria del sector.“Como lo dijo el Presidente, ahora estamos amparadas por la ley”, ponderó y agradeció al Estado por escucharlas. En ese sentido, valoró la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame) y del Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“Obtener el cannabis desde una farmacia a través de una receta, que pueda ser entregado de manera gratuita en un hospital al que lo necesite, que Argentina pueda producirlo y que sea accesible monetariamente es un gran festejo para nosotros”, resaltó al tiempo que aclaró: “No todos están obligados a cultivar, nosotros lo hicimos porque no teníamos una respuesta del Estado, en su momento, hace seis años atrás, y nuestros hijos y familiares lo necesitaban”. Carola es madre de una niña que padece síndrome de Rett, un trastorno generalizado de desarrollo (TGD).“Conseguir una ley y ser escuchadas, porque hablamos de algo que era totalmente prohibido y lograr que la población también se informara, porque al principio se rechazaba muchísimo, y hoy día se comprobó que el cannabis no solo paraba las convulsiones, sino por la conectividad que se lograba entre los chicos y nosotros, porque se había perdido mucho por la medicación”, fundamentó en relación a los beneficios de la planta.A través de registro REPROCANN, Olavarría indicó que pueden tener “hasta nueve plantas para poder tener un ciclo y no quedarnos sin medicinas ante cualquier eventualidad”. “De la planta de cannabis usamos las flores para realizar aceites y cremas para paliar las patologías de nuestros familiares”, explicó.“Nunca tuve miedo porque lo hago por mi hija, pero hay quienes tienen terror de que los encuentren con una planta”, reconoció.