Habilitan web del censo digital para que lo realicen quienes no fueron censados

Sociedad A dónde comunicarse y reclamar si el censista no pasó por su vivienda

El titular del Indec, Marco Lavagna, anunció que se vuelve a abrir la página www.censo.gob.ar para que las personas que no fueron censadas puedan hacerlo vía digital, mientras que también estarán habilitados el correo electrónico [email protected] y el teléfono gratuito nacional 0800-345-2022.Luego de una jornada censal con amplia participación de la población, que comenzó a las 8 y concluyó a las 18, el Indec informó cuál será el procedimiento que deberá ser cumplimentado en aquellos casos en que no se recibió la visita domiciliaria de un censista y no se había completado el relevamiento de modo digital.Quienes envíen un e-mail a [email protected] tendrán que colocar el asunto "No fui censado/a". Y en el cuerpo del correo deberán consignar:- Nombre y apellido- Provincia- Partido/Departamento- Localidad- Calle- Número- Piso y departamento (si es propiedad horizontal)- Correo electrónico- Teléfono de contacto (incluir código de área, y si es fijo o celular)En tanto, durante una conferencia de prensa que brindó esta tarde, el titular del Indec, Marco Lavagna, destacó "la calidad del operativo (censal) que tuvimos hasta ahora" y dijo que, "en términos generales está siendo muy exitoso"."Sabemos que todavía nos puede quedar alguna vivienda sin censar, pero atenderemos esos casos", señaló.