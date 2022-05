Cerró el Censo 2022: habrá una semana para relevar datos de viviendas pendientes

Sociedad A dónde comunicarse y reclamar si el censista no pasó por su vivienda

El director del Indec, Marco Lavagna, anunció el cierre del operativo del Censo Nacional 2022, al que calificó como "muy normal", y adelantó que habrá una semana para recuperar datos de las viviendas que quedaron pendientes."Atenderemos las viviendas que quedaron sin censar", agregó el funcionario al ser consultado por las casas que no pudieron ser censadas durante la jornada del Censo nacional 2022."Vamos a utilizar distintos mecanismos para verificar las viviendas que no han sido censadas. Hasta ahora hemos tenido algunos llamados y algunos mails, es una porción chica y la vamos a atender", explicó.Estos mecanismos estarán publicados en la página oficial https://www.censo.gob.ar/. Lavagna catalogó a la jornada como "un operativo muy normal, no tuvimos grandes inconvenientes"."Estamos muy contentos, sabemos que todavía nos puede quedar alguna vivienda sin censar. Sé que puede pasar y estamos viendo cuáles son los mecanismos en la semana que tenemos en la que atenderemos los casos de viviendas que quedaron sin censar", explicó.Luego aclaró que aunque no hayan recibido la visita de un censista, de "los que hicieron el censo digital, los datos los tenemos. Los tomamos como un dato de censo válido y los vamos a estar utilizando".Lavagna explicó que "hasta ahora", han "tenido algunos llamados y algunos mails".Respecto a las viviendas no censadas, consideró que "es una porción chica y los vamos a atender", y respecto a quienes realizaron el censo digital y luego no fueron visitados, aseveró que sus respuestas "ya están registradas".Lavagna fue consultado por la prensa acerca de si se emitirán resultados parciales del Censo Nacional 2022."Esto no es una elección, no podemos dar datos parciales, así que les pido paciencia", respondió.Más tarde resaltó la importancia del cenco digital, a lo que catalogó como "un cambio de paradigma", que fue valorado por los observadores internacionales.Por último, el funcionario agradeció a la dirigencia política, "a todas las provincias y municipios más allá del color político"."Hemos visto todo el día imágenes y testimonios que iba dando la gente que nos ponen muy contentos", dijo, y adjudicó la calidad de la tarea a "todo el personal del Indec" y a la dedicación de los censistas.