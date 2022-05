Censo: explicaron el procedimiento para viviendas no censadas en Entre Ríos

Sociedad A dónde comunicarse y reclamar si el censista no pasó por su vivienda

Alrededor de las 18:30 se dio por finalizado el operativo del Censo Nacional 2022. Autoridades provinciales, indicaron cómo será el procedimiento para las casas que no pudieron ser censadas durante la jornada.el Secretario de Hacienda, Gustavo Labriola.“Merecen nuestro reconocimiento todas las personas que trabajaron en esta jornada y de los ciudadanos que completaron el Censo y se sienten reconocidos como integrante de esta sociedad y como participes necesarios”, dijo.Por su parte, Rosario Burgos, directora General de Estadísticas y Censos, agregó que “los primeros datos pueden llegar a estar esta noche, pero esa información la difunden desde Nación. En las provincias, vamos a tener que esperar entre un mes y tres meses para este el primer procesamiento provisorio de datos”. El censo rural “tuvo muy buena repercusión y se va ir juntando con la información urbana”.Durante las próximas jornadas, se recibirá la información de los diferentes departamentos de la provincia “donde podremos analizar y evaluar las viviendas pendientes para poder completar el trámite del censo. Fue una jornada que se esperó con mucho entusiasmo y estamos trabajando para poder completar la tarea.”.Según comentó, no es necesario que las personas realicen ningún trámite para avisar que no fueron censadas. “En los próximos días, puede llegar a visitar las viviendas pendientes, la figura del asistente de jefe de fracción, que es el encargado la tarea de recuperación. Cuando Nación informe los diferentes mecanismos para verificar las viviendas pendientes, lo comunicaremos”.Sobre el censo virtual, Burgo comentó que “se superaron todas las expectativas que teníamos”.Al respecto, María José Haberkorn, directora de Estadísticas y Censos confirmó que “más 735.000 entrerrianos completaron el censo de forma digital. Según las estimaciones de población, estaríamos por arriba del 50% de los ciudadanos de la provincia”.