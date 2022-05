Ahorristas consultaron al juez Furman si deben pagar o no las cuotas diferidas

Ahorristas presentaron un petitorio al Juzgado Civil y Comercial Nº7 de Paraná, a cargo de Martín Furman, para que solicitarle su apoyo ante las empresas que intentan cobrarles el porcentaje diferido de las cuotas que estaban contempladas en la medida cautelar.“Se pidió que el juez Martín Furman del Juzgado Civil Nº7, donde comenzó esta medida cautelar, brinde el apoyo a lo que pedirán las abogadas de CODEC que nos representan: que informe o aclare sobre la deuda que se generó con el diferimiento de la medida cautelar que está implementada desde 2020 hasta la fecha porque en la resolución judicial no está claro si al monto diferido hay que pagarlo o no”, explicó ael referente del colectivo de ahorristas, Cristian Vázquez.Y explicó: “La cautelar ponía un cepo a la cuota y ésta no se cobraba en su totalidad, sino que se cobraba un porcentaje, con lo cual, no se llegaba a pagar el total de la cuota; mientras que el otro porcentaje que se difería se iba acumulando porque no es que la cautelar frenaba el aumento, sino que generaba un acumulativo de una deuda que no se pagaba en su totalidad”.Asimismo, reclamaron por la implementación de la Ley de Emergencia Nº 27.541, la que en su artículo 60 refiere a los planes de ahorro y los UVA. “La normativa dice que el Banco Central es el encargado de mitigar el impacto económico que estos generaron en las economías de las personas; pero hasta ahora, el BCRA lo único que hizo fue tirarle la pelota a Inspección General de Justicia -el organismo encargado del contralor de los sistemas de los planes de ahorro- y hasta el momento solo sacó dos resoluciones totalmente desfavorables para los ahorristas porque es un diferimiento, al igual que una cautelar, donde se difiere un porcentaje de la cuota por 12 meses, pero hay que pagarlo a lo último”, explicó Vázquez.