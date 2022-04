Planes de ahorro: STJ denegó recurso extraordinario y el caso no irá a la Corte

El caso

contra la sentencia de la misma Sala que en 2019 "descongeló" las cuotas de los planes para adquisición de vehículos. Así, frenó que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.El congelamiento había sido dispuesto en sendas medidas por dos jueces civiles en 2019. Sin embargo, cuando el caso llegó al máximo tribunal provincial, éste declaró “improcedente” el recurso de inaplicabilidad de ley planteado por una asociación de consumidores contra un fallo de abril de 2021 dictado por la Sala III de la Cámara Civil y Comercial, integrada por los jueces María Valentina Gabriela Ramírez Amable y Virgilio Alejandro Galanti.La resolución a la que accedióestá fechada el 11 de abril y fue firmada por los vocales, mientras que el tercer vocal de la Sala, Martín Carbonell, se abstuvo de votar por cuanto se había alcanzado la mayoría necesaria."Se puede observar que si bien se denuncia la violación de normativas constitucionales, convencionales y de la legislación de fondo, no se advierte que en el presente caso haya una cuestión federal -conforme las exigencias enunciadas- relacionada de modo directo con la resolución que se pretende impugnar", dijo la Sala Civil y Comercial del STJ.Y agregó que "tampoco se vislumbra la existencia de alguna causal típica de excepción que permita la concesión del presente recurso extraordinario,dado que el fallo donde se resolvió el recurso de inaplicabilidad de ley se declaró improcedente con argumentos suficientes, ponderando las circunstancias particulares del caso, los requisitos constitutivos de la presente medida cautelar y aplicando las normativas vigentes vinculadas a las acciones de incidencia colectiva".En 2019, un grupo de 99 personas llevó a la Justicia su reclamo contra la excesiva suba de cuotas de los planes de ahorro para adquirir automóviles cero kilómetro en Entre Ríos. Lo hicieron a través de un amparo colectivo.En una primera instancia, los afectados obtuvieron una resolución favorable: fue cuando el Juzgado Civil y Comercial Nº 9, a cargo de la jueza de feria Elena Albornoz, resolvió congelar a los valores de junio las cuotas de los planes de ahorro.El 19 de julio de 2019, la jueza Elena Albornoz admitió una medida cautelar de no innovar, y dispuso que los importes de las cuotas de planes de ahorro a pagar serían los vigentes al momento de iniciar la acción judicial, el 3 de julio de ese año y “y hasta que dure la tramitación del juicio”.En tanto, el 11 de diciembre de 2019 otro juez civil, Martín Furman, ordenó que la cautelar se extienda a “todos los consumidores/ahorristas de la provincia de Entre Ríos que han suscripto contratos de consumo, mediante cláusulas preestablecidas o predispuestas”. También dispuso la aplicación de una multa a cada empresa de $50 mil “por cada día corrido de retardo, a contar desde la notificación de esa decisión y hasta que se acredite documentadamente el cumplimiento de la cautelar”.La decisión del magistrado se adoptó a partir de la intervención en la demanda del Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor (Codec): el juez le concede a esa entidad, la exclusividad para representar al colectivo de ahorristas de la Provincia.No obstante, las empresas Chevrolet SA de Ahorro Para Fines Determinados, Plan Rombo SA de Ahorro Para Fines Determinados; Volkswagen SA de Ahorro Para Fines Determinados; FCA SA de Ahorro Para Fines Determinados; Plan Óvalo SA de Ahorro Para Fines Determinados: y Círculo de Inversores SAU de Ahorro Para Fines Determinados, todas firmas administradoras de planes de ahorro, reprocharon las cautelares dictadas durante 2019 por los jueces civiles Albornoz y Furman y apelaron senadas resoluciones hasta que consiguieron la revocación.En febrero de 2021, durante una marcha en Paraná, un afectado contó a Entre Ríos Ahora el drama con las cuotas de los planes de ahorro. “Nos metimos en un plan de 84 cuotas, y arrancamos pagando una cuota de $2.700 y hoy estamos pagando una cuota de $12.200. Acá lo que estamos peleando es el valor móvil. Si yo pregunto en la concesionaria por el valor del auto, es un monto, pero a mí, en el plan de ahorro, me lo cotizan más alto. Hay un valor inflado que aparece en el cupón donde te deducen la cuota”, dijo.Ahora, con el "descongelamiento" de las cuotas que quedó firme las mismas podrían pasar a cifras de entre $30 y $60 mil.