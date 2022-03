A los 51 años, murió el conductor Gerardo Rozín

A los 51 años, murió este viernes Gerardo Rozín. Así lo confirmó Sol Tomaselli, la representante de prensa de Telefe. “Lamentamos informar que falleció nuestro querido Gerardo Rozín. Les pido respeto para su familia”, expresó en un mensaje.



Según trascendió en estos días, el productor se encontraba transitando una dura enfermedad y su salud comenzó a verse muy afectada en el último tiempo. El conductor había tenido su última aparición televisiva el año pasado, cuando dio a conocer que no continuaría a cargo de “La Peña de Morfi” (Telefe) durante 2022.



En abril de 2021, el conductor se había ausentado del programa durante un mes debido a un problema de salud. “Antes que nada les quiero contar que Gerardo tuvo una pequeña arritmia y no va a estar hoy en el programa, pero ya está bien”, comentó en ese momento su compañera, Jesica Cirio.



Cuando regresó a la conducción, Rozín contó que le habían detectado la arritmia durante un chequeo de rutina y que tuvo que monitorearla. Una vez que su médico le dio el alta, se reincorporó al programa con la misma energía de siempre.



Meses más tarde, en noviembre, durante una entrevista con La Nación, el conductor dio detalles sobre su salud: “Me tomé el tiempo para entender porque no sabía muy bien qué me estaba pasando. Si tuviera que sintetizarlo, te diría que viví, realmente, momentos de mucha preocupación. Afortunadamente, hasta ahora, salió todo extraordinario”.



Este miércoles, y a través de un comunicado de prensa, Telefe había pedido “cautela” ante la situación grave que estaba atravesando el conductor y su familia. “Agradecemos la preocupación, el estado de salud de Gerardo Rozín es delicado. Les pido a todos respeto y cautela con la información que manejamos. A medida que tengamos novedades, se las vamos a hacer saber”, decía el mensaje.



Si bien el entorno de Rozín mantuvo el hermetismo sobre su salud, pudimos saber que el periodista estuvo acompañando por sus seres queridos. Sus dos hijos, Elena y Pedro, estuvieron junto a él durante sus últimos días. Su primogénito es fruto de la relación que mantuvo con Mariana Basualdo, mientras que la nena de 11 años nació de su matrimonio con Carmela Bárbaro.



Su exesposa, con quien estuvo casado durante seis años, fue otra de las que lo acompañó durante la enfermedad. Junto a Elena, la hija que tuvieron, Bárbaro decidió suspender su agenda y ausentarse de Momento D, el ciclo de Fabián Doman donde se desempeña como panelista.