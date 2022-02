Rosario confirmó el primer caso de dengue en una paciente que además tiene covid

La Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Salud Pública, confirmó el diagnóstico del primer caso de dengue importado. Aclaran que se trata de una paciente con antecedente de viaje a Brasil, que al regresar a la ciudad comenzó con síntomas de fiebre, dolores musculares y articulares los primeros días del mes de febrero.



Esta persona consultó a un efector privado y por la sintomatología y su clínica se le realizó un hisopado que arrojó un positivo de Covid. Sin embargo, al persistir los síntomas y sumarse otros signos, la mujer realiza una nueva consulta y mediante la evaluación clínica se sospecha la posibilidad de un cuadro de dengue que fue confirmado en el día de ayer mediante un análisis de laboratorio.



La paciente se encuentra estable y en buenas condiciones generales de salud. Desde el municipio aseguraron que se realizan todas las medidas domiciliarias de prevención y cuidados sanitarios.



Desde el municipio se vienen llevando adelante tareas periódicas de prevención para evitar la propagación del dengue. Incluyen un operativo de concientización en toda la ciudad para reforzar el descacharrado, tanto en los hogares particulares como en los edificios públicos, evitando así la presencia de criaderos del mosquito aedes aegypti. Cuáles son los síntomas del dengue

Se recuerda que ante síntomas como fiebre, acompañada de dolor detrás de los ojos y/o dolor de cabeza, muscular y de articulaciones, hay que hacer la consulta médica correspondiente en el centro de salud, en los hospitales y no automedicarse.



Además, se recomienda mantenerse hidratado y ante dolor abdominal intenso o sangrado de encías o sangrado por la nariz consultar de manera urgente.



En Rosario se registra la presencia del vector del dengue, el mosquito aedes aegypti, desde hace más de dos décadas. Desde aquellos años se iniciaron las acciones de prevención orientadas eliminar los potenciales criaderos domiciliarios del mosquito; la colocación de ovitrampas en diferentes sectores de la ciudad para detectar la aparición del vector y el monitoreo entomológico a través de la determinación de índices larvarios.



Estas tareas, así como las de prevención y promoción de la salud, han continuado de forma sostenida en diferentes sectores de la ciudad desde el año 2000.



El descacharrado, clave

Desde el gobierno local se llevan adelante tareas de prevención para evitar el dengue. Las mismas incluyen un fuerte operativo de concientización en toda la ciudad para reforzar el descacharrado, tanto en los hogares particulares como en los edificios públicos, evitando así la presencia de criaderos del mosquito aedes aegypti.



También se realizó la colocación de ovitrampas en puntos estratégicos de la ciudad. Estos dispositivos permiten saber dónde los mosquitos colocan sus huevos, detectando así con mayor facilidad donde intensificar otro tipo de tareas. De igual modo se realiza control larvario en zanjas y diferentes puntos de la ciudad.



Además, para combatir el mosquito adulto (tanto el aedes como el cúlex) se continúa con un cronograma de fumigación en espacios verdes (parques y plazas). Esto se viene desarrollando desde el comienzo de la temporada estival como complemento de lo dicho anteriormente. Recomendaciones Entre las medidas de cuidados para el hogar, se sugiere:



Mantener los ambientes libres de mosquitos utilizando espirales, pastillas o insecticidas (siguiendo siempre las recomendaciones del fabricante) o sahumar con plantas secas encendidas (como romero, eucalipto, alcanfor o menta).



Colocar telas metálicas o tejidos mosquiteros en puertas y ventanas.



Utilizar repelentes comerciales (de extra duración dado la menor frecuencia en que debe aplicarse), biorepelentes o repelentes caseros (se pueden utilizar siempre y cuando no haya un brote epidémico).



Revisar elementos que acumulen agua. En este caso, se puede cambiar el agua por arena húmeda.



Reutilizar, reciclar o reducir residuos sólidos que puedan convertirse en criaderos de mosquitos (por ejemplo: envases de alimentos y bebidas no retornables, etc.)



En el patio:



Vaciar baldes y latas para que no se acumule agua en ellos.



Tapar las botellas con o sin agua.



Poner bajo techo las cubiertas de neumáticos.



Mantener tapados los tanques de agua.



Limpiar diariamente los bebederos de animales (vaciarlos, cepillarlos y volverlos a llenar).