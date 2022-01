Psicólogo denunciado por Nahir Galarza reveló millonaria cifra que le pidieron

Policiales Abogado dio detalles de la demanda de Nahir Galarza al psicólogo Gabriel Cartañá

Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo, demandó por daños y perjuicios al psicólogo Gabriel Cartañá. Pidió que se le quite la matrícula al profesional.Según comentó, el informe que realizó fue presentado ante los abogados de la joven. “Para los intereses de los letrados, estaba incompleto. Ellos necesitaban que, en las conclusiones, yo comunique que Galaraza era víctima de violencia de género por parte de Fernando Pastorizzo y eso no lo decía. Yo no podía incorporar eso, porque tras en mi análisis y mi pericia, Nahir no había sido víctima de violencia”.El especialista aclaró que no realizaba una pericia sobre los hechos, sino sobre la personalidad de la detenida. “En ninguna de los encuentros le pregunté qué pasó esa noche. Yo estaba ahí para indagar cuáles eran los aspectos de la personalidad de la joven y tratar de inferir que tipo de relación había establecido con Fernando”.Cuando realizó las entrevistas en 2018, Cartañá señaló que en ese momento no se podía establecer una personalidad de Nahir, ya que, por la edad que tenía la joven, estaba en “formación”. Por ese motivo “no se podía hablar un trastorno de una personalidad que todavía faltaba conformarse. Sin embargo, pese a los 19 años, la chica tenía una madurez emocional de una chica de 12 años”, explicó.La causa quedó caratulada: “Nahir Galarza C/ Cartañá Borlenghi Gabriel S/Daños y Perjuicios” y está a cargo la jueza Elena Beatriz Albornoz, perteneciente al Juzgado Civil y Comercial N°4 de Paraná.Los letrados argumentan que “Gabriel Cartañá se ofreció en 2018 en forma insistente a efectuar una pericia para la cual él realizaría tres viajes a visitarla en su celda de la Comisaria de la Minoridad y las Mujer en la ciudad de Gualeguaychú para realizarle una batería de doce test profesionales”.Pero la denuncia radica en que en vez de suceder eso, Cartañá solo le realizó a la joven dos entrevistas de 40 minutos cada una y luego envió “una pericia básica e incompleta en materia de los test prometidos que fue rechazada”.En ese sentido, el psicólogo aclaró que no fueron dos encuentros de 40 minutos: “un encuentro duró dos horas y el otro dos horas y media. En los libros de las visitas debe estar asentando el día, hora y cuando tiempo estuve con ella”.La denuncia fue presentada a fines de 2021. “Tuvimos una audiencia de mediación y los abogados me pidieron 120.000 dólares. Obviamente le dije que no”.El psicólogo Gabriel Cartañá, mencionó que el gran inconveniente de Nahir es que “ella tiene una autopercepción errónea sobre ella misma. Ella cree ser una chica brillante y no lo es. No es bruta, es una chica promedio. Pero ella cree ser una mente maestra de la manipulación, pero no es así, por eso las denuncia que realizó nunca llegaron a nada”.En ese sentido, el profesional señaló que “en su estructura familiar, el padre tiene recursos intelectuales más elevados de lo que tiene ella y su madre. Nahir hizo una proyección con su padre, creyendo que tiene las mismas capacidades y no tiene ni la edad, ni la trayectoria, ni la experiencia, ni la inteligencia de su padre”.Marcelo Galarza era una “figura muy fuerte e importante en la familia”. “Ellos eran patriarcales y todo giraba en torno a lo que decía el padre. Ahora, si el hombre utilizaba ese lugar de poder para violentar a la madre, no lo sé, porque no indagué en eso”.El psicólogo fue consultado sobre los últimos acontecimientos que sucedieron con respecto a la causa en donde Nahir denuncia a su padre como el responsable de matar a Fernando. Al respecto, señaló que “todas las denuncias que realizó desde que está presa fueron falsas y ninguna tuvo algún correlato con la realidad”.“Tengo entendido que Marcelo Galarza no pudo haber matado a Fernando porque está probado que no estuvo en el lugar de los hechos y por eso fue desestimada la propia denuncia”, finalizó.