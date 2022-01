Abogado dio detalles de la demanda de Nahir Galarza al psicólogo Gabriel Cartañá

Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo, demandó por daños y perjuicios al psicólogo Gabriel Cartañá. Pidió que se le quite la matrícula al profesional.La causa quedó caratulada: “Nahir Galarza C/ Cartañá Borlenghi Gabriel S/Daños y Perjuicios” y está a cargo la jueza Elena Beatriz Albornoz, perteneciente al Juzgado Civil y Comercial N°4 de Paraná.Los letrados argumentan que “Gabriel Cartañá se ofreció en 2018 en forma insistente a efectuar una pericia para la cual él realizaría tres viajes a visitarla en su celda de la Comisaria de la Minoridad y las Mujer en la ciudad de Gualeguaychú para realizarle una batería de doce test profesionales”.Pero la denuncia radica en que en vez de suceder eso, Cartañá solo le realizó a la joven dos entrevistas de 40 minutos cada una y luego envió “una pericia básica e incompleta en materia de los test prometidos que fue rechazada”.El abogado Marcelo Franco, uno de los letrados que representa a Galarza, dijo aque la demanda fue presentada a fines del año pasado. Indicó que el profesional conocido mediáticamente “realizó una pericia a Nahir y también intervino en entrevistas con su madre. Salió presentándose como el psicólogo de Nahir Galarza y en contraposición a los códigos de ética y a la ley de ejercicio profesional de la psicología, violó los secretos que obtuvo a raíz de las entrevistas, causando un perjuicio grave que entendemos es plausible de realizar una acción civil que no tiene nada que ver con la causa penal. Van por carriles totalmente distintos”.Explicó que “la violación de secreto ocurrió durante el dictado de la primera sentencia. Le ha causado daño no solamente a Nahir, sino también a su familia que en esos momentos tuvo que quedarse en su casa en virtud de los sucesos que se venían ocasionando”.El abogado habló de una “violencia de género tanto mediática como simbólica. Estamos en los primeros pasos de la demanda, aunque la venimos trabajando hace más de un año, donde hicimos un análisis y una búsqueda exhaustiva de entrevistas”, completó.Tanto la joven como sus abogados defensores plantean que este psicólogo se aprovechó del vínculo establecido con Nahir para “revelar su intimidad incumpliendo con el secreto profesional y las obligaciones como perito”.