Marcha Mundial de la Marihuana: usuarios se movilizaron por la regulación

La ciudad de Paraná se unió este sábado, a la Marcha Mundial de la Marihuana en una jornada de movilización y concientización sobre la necesidad de una regulación integral y el acceso equitativo a la salud con perspectiva en cannabis.En ese sentido,dialogó con Tabaré Echeverría, Asociación Civil Efecto Séquito, quien manifestó: “Se está llevando a cabo a la Marcha Mundial de la Marihuana, organizada por el Frente de Organizaciones Cannábicas de Entre Ríos, pero no es solamente un reclamo de la provincia, sino global. Hoy reclamamos por el reconocimiento de nuestros derechos como usuarios de cannabis, del libre desarrollo de nuestra personalidad y poder hacer en el ámbito de la privacidad, lo que queramos. También pedimos por la regulación integral del cannabis para que se reconozca la libertad que tenemos las personas de, en nuestra privacidad y sin afectar a terceros, poder hacer un uso adulto, responsable, sin ser criminalizados. Además, reclamamos para que el Reprocan (Registro del Programa de Cannabis) no se toque”.Además, agregó: “A partir de la Ley de Cannabis Medicinal que tuvo una reglamentación en 2021, permitió que las personas podamos inscribirnos en ese registro para autocultivar y otras puedan cultivar para terceros, con el objetivo dar acceso al cannabis, que es una gran herramienta terapéutica que aporta en la calidad de vida”.Asimismo, sostuvo: “El Gobierno nacional anunció hace algunos días, que se están revisando los requisitos de inscripción al Reprocan y estuvo circulando, donde se publicó en un comunicado oficial, que la nueva resolución que tendrá el organismo limitará las inscripciones a solamente nueve patologías, quedando afuera un montón de condiciones. Hoy, si esto avanza, van a terminar en un marco de criminalización y de ilegalidad que no puede pasar”.“Vamos a marchar por la peatonal y terminaremos en el Ministerio de Salud de la provincia para reclamar que, por una vez, se reglamente la ley de acceso al cannabis medicinal en Entre Ríos. Dicha medida se aprobó por unanimidad en ambas cámaras en 2021 y, desde entonces, estamos esperando su reglamentación para que esté operativa”, aseguró.Por último, comentó: “No queremos una legalización liberal que permita a las empresas o mercados poder avanzar en el cannabis sin el cuidado de la salud de las personas. Lo que buscamos es una regulación legal, donde el Estado intervenga para asegurar que las personas accedan sin ser criminalizadas y, al mismo tiempo, que haya programas para las personas que tienen problemas de consumo problemáticos y que, en la salud pública, haya acompañamiento a quienes hacen un uso medicinal de la planta. En síntesis, reclamamos por nuestros derechos para poder usar y cultivar dicha planta milenaria que no le afecta a nadie”.