En dos semanas, se vacunaron más de 51.000 niños y adolescentes en Santa Fe

En las dos semanas que Santa Fe lleva liberada la vacunación tanto para niñas y niños como de adolescentes fueron más de 50 mil los chicos que se acercaron a los vacunatorios de la provincia ya sin la necesidad de contar con un turno previo ya sea para iniciar su esquema de inmunización contra el coronavirus coronavirus o completarlo. Un paso donde además se controla la aplicación del resto de las vacunas de calendario obligatorio y que va en sintonía con la estrategia nacional, que este lunes lanzó una campaña nacional de vacunación que en las próximas semanas busca llegar a la mayor cantidad de estudiantes de todos los niveles para poder garantizar un ciclo lectivo 2022 de "presencialidad plena y segura en las escuelas", dijo el presidente Alberto Fernández, durante el lanzamiento en la provincia de Buenos Aires.



En la provincia la medida de vacunar a los chicos de los 3 a los 17 años sin turno previo ya sea para la aplicación de la primera como de la segunda dosis se tomó a partir del diez de enero pasado, cuando la tercera ola de contagios mostraba cifras alarmantes de positivos e incluso internacionales pediátricas que alarmaban a las autoridades sanitarias.



Así, se estableció la aplicación "a demanda" que en Rosario se está llevando adelante en el vacunatorio de la ex Rural del parque Independencia, así como en a nivel municipal se aplican en el Cemar (San Luis 2020), en los hospitales Roque Sáenz Peña (Laprida 5381), Heca (Pellegrini 3205), Alberdi (Puccio 575), Carrasco (Avellaneda 1402) y Vilela (Virasoro 1855), además de los centros de salud barriales, donde como único requisito establece que los chicos vayan acompañados de un adulto responsable.



Movimiento entre los más chicos

Con ese formato desde el 10 de enero pasado hasta este lunes pasaron por los vacunatorios de toda la provincia 51.662 niñas, niños y adolescentes, en el caso de los primeros fueron inoculados con vacunas Sinopharm, en tanto, los adolescentes recibieron dosis de Pfizer.



Entre los más chicos, entre los 3 y los 11 años, fue la franja donde más se dio el mayor movimiento y donde el número de inmunizados creció en primeras dosis de 383.581 a 400.774 niños, es decir 17.193 fueron en estas dos semanas.



En tanto, en la aplicación de segundas dosis, las cifras se movieron de 293.959 vacunados al 10 de enero a 313.956 este lunes, es decir 19.997 niñas y niños que completaron su esquema de inmunización contra el Covid.



En adolescentes, también hubo un crecimiento, aunque de menor volumen. Los jóvenes de 12 a 17 años con una dosis aplicada pasaron de ser 272.995 a 279.571, es decir fueron 6.576 los que se acercaron en estas semanas; en tanto, en segundas dosis, la cifra se incrementó de 236.880 a 244.776, lo que representa 7.896 que se presentaron a completar su esquema.



Con el foco en el inicio de clases

Si bien fue el pico de contagios, el incremento de las internaciones pediátricas y la menor adhesión a las vacunas de los adolescentes y de los adultos responsables de los niños más pequeños, lo que movió a Santa Fe a liberar la inmunización para los más chicos, la mirada también está puesta en el inicio del ciclo lectivo 2022.



El propio presidente Fernández lanzó este lunes en el partido bonaerense de Moreno la campaña nacional de vacunación destinada especialmente a estudiantes, así como también a docentes y no docentes, para garantizar que el retorno a las escuelas este año sea de "presencialidad plena y segura".



El mandatario dejó en claro que es un "objetivo prioritario" para el gobierno nacional este año es que "haya presencialidad y escolaridad" en todos los establecimientos educativos y remarcó que para eso suceda es necesario que los docentes "tengan un escenario seguro para que puedan trabajar".



Durante el lanzamiento y de acuerdo a las cifras oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, el 77,4% de las niñas, niños y adolescentes de todo el país ya cuentan con al menos una dosis y el 56,6% ya completó su esquema.



Santa Fe, según indicaron desde el ministerio, se encuentra algo por encima de esas cifras nacionales. Con el paso dado en las últimas dos semanas, entre los chicos de 3 a 11 años, ya se acerca al 90% los que recibieron al menos una dosis y el 70% completó el esquema; en tanto, entre los adolescentes, el 93% ya tiene al menos la primera aplicación y el 82% recibió la primera y la segunda.



La ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, también piensa en refuerzos en ese sentido y no solo se refirió de esa manera a los esquemas de inmunización de los alumnos de todos los niveles y todas las escuelas de la provincia, sino también de los docentes a quienes no descartó que reciban un nuevo refuerzo, que sería una cuarta aplicación. (La Capital)