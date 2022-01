El “trío amoroso” más famoso del país y las diez preguntas que más les hacen

Las preguntas que más les hacen

1. ¿Cómo es el sexo de a tres?

2. ¿Cómo duermen?

3. ¿Son una pareja abierta?

4. ¿Quieren ser swingers?

5. ¿Cómo se reparten las tareas de la casa?

6. ¿Qué pasa cuando hay peleas de a tres? ¿Se arma una batalla campal?

7. ¿Ellas le están cumpliendo la fantasía sexual a él?

8. ¿Cómo hago para tener una relación poliamorosa?

9. Si es una relación en serio, ¿entonces tendrían hijos?

10. ¿Se van a casar?

Eliana y Nazareno eran, hasta hace cinco años, una pareja heterosexual común y corriente. Vivían juntos en Guaymallén, Mendoza, compartían gastos, el deseo de tener hijos, se debían fidelidad. Tenían fantasías sexuales, claro, especialmente porque eran una pareja con menos de un año de relación, pero la de sumar a una tercera persona y hacer un trío en la vida real no estaba ni en sus planes más osados.Que estaban juntos lo sabían los padres de todos, las hijas de él, los amigos, las amigas, el carnicero de la cuadra, pero Eliana, Nazareno y Maira tenían una vida discreta entre su casa y el local de accesorios para celulares en el que trabajan juntos. Hasta que un domingo de agosto del año pasado contaron su historia en el diario Los Andes y causaron un sismo en una provincia tradicional como Mendoza.Desde entonces, la historia llegó a medios nacionales y extranjeros y en sus redes sociales los tres se la pasan contestando un top ten de preguntas que hoy comparten con Infobae. Desde cómo es el sexo de a tres a cómo duermen. Desde cómo organizan los quehaceres de la casa hasta qué pasa cuando se pelean. Desde si planean casarse y tener hijos hasta si estarían dispuestos a aceptar dinero a cambio de hacer intercambios swingers.Es, cuentan, la pregunta básica, la que inevitablemente se repite. ¿Siempre que quieren tener sexo tienen que estar los tres? “Puede ser de a dos o dos a tres. Mi punto de vista es que cuando somos dos en la cama está todo bien pero se extraña al que falta”, dice Nazareno. Eliana suma: “No hay una regla de que tenemos que estar todos para tener sexo, aunque por lo general elegimos estar los tres. A veces podemos empezar dos y se suma el tercero. O quedan esas dos personas nomás”. Dice Maira: “Por ejemplo, yo anoche me quedé dormida en el sillón, puede que ellos empiecen y pueden que me despierten o no. No me enojo, porque no hay infidelidad entre nosotros”.Al principio, cuentan, dormían los tres en la cama matrimonial standard. “Hasta que la mamá de Eli nos dijo que teníamos que comprarnos una cama más grande, que dormíamos muy apretados”, cuenta Maira. Así fue que se compraron una cama de 2x2 metros. Eliana duerme de un lado, Maira en el medio, Nazareno del otro. “Dormimos juntos todas las noches, salvo que alguno se desvele y se va al sillón para no molestar, como cualquier pareja”.“Mucha gente piensa ‘son un trío amoroso, vale todo: son sexualmente abiertos a sumar más gente”, dice Nazareno. “No lo somos. Si yo hoy estuviera con otra mujer o con otra persona estaría engañándolas, después debería mentir o hacerme responsable de la infidelidad y de sus consecuencias, imagínate a mis dos suegros rompiéndome la cara”. Existe, explica después, fidelidad también en las relaciones poliamorosas. Se llama “polifidelidad”, lo que significa que “nosotros nos somos fieles entre nosotros”.Como no todo el mundo entiende las diferencias, muchos les preguntan si son swingers, es decir, si practican el intercambio de parejas. “A veces es sólo la pregunta por morbo, porque la gente lee ‘trío’ y ya piensa que todo es sexual. Otras veces las preguntas vienen con ofrecimientos concretos de intercambiar parejas. Nos hacen muchas propuestas por las redes: parejas, personas solas, por dinero. Nos preguntan si vendemos imágenes o videos de los tres. A mí también me escriben muchos hombres para ofrecerme estar sexualmente con ellos y sus mujeres. Calculo que porque vengo de un trío me invitan a ser parte de otros”, sigue Nazareno, que se considera heterosexual.Apenas Maira llegó al dúplex en el que conviven “hicimos una lista de normas de convivencia en donde anotamos quién iba a ser responsable de cada tarea”, cuenta Eliana. Decidieron, día por día, a quién le tocaba cocinar, lavar la ropa, los platos, planchar, hacer la cama y pegaron el papel en la heladera. “Hasta el día de hoy cumplimos siempre. Si uno no lo hace hay un apoyo del otro, pero hay un responsable”.“Muchos creen que es un lío la organización pero la verdad es que es más fácil que en las parejas de dos, porque hay uno más para repartirse las tareas. Si un día estás muy cansada tenés a dos personas más que pueden cubrirte”, sigue. Del otro lado del papel anotaron los gastos fijos de la casa, que se reparten entre los tres en partes iguales. Eliana, a quien llaman “mamá Eli”, es la administradora oficial de la casa.“Por lo general no tenemos discusiones de a a tres con tres puntos de vista diferentes. Entonces la persona que no está dentro del debate queda neutral escuchando, tipo árbitro. Después se le pregunta ‘¿vos qué pensás?’, y el otro opina. “Lo que dice ella me parece bien aunque no es la forma de plantearlo”, por ejemplo. “Tomamos la decisión de estar los tres juntos y somos conscientes de que es una mochila y la tenemos que llevar y muchas veces tenés que morderte la lengua y dejar tu orgullo de lado por el bien de la relación”, advierte él. A diferencia de las parejas de dos, acá a veces se gana y se pierde por mayoría.Por lo general, cuando el que cuenta la historia es el hombre, le dicen “capo”, “qué genio, tenés dos novias”. A las mujeres, en cambio, les preguntan “¿no estás celosa?, ¿no es como ser cornuda consciente?”.“Muchos, en vez de ver una relación de a tres piensan que Nazareno tiene dos novias y lo ponen en un lugar machista. La verdad es que no somos dos mujeres a su servicio, los tres decidimos estar con los tres. No es que nosotras dos no tenemos nada y lo compartimos a él, nosotras también estamos de novias”, aclara Maira. Nazareno se corre de ese lugar: “Si yo me voy a comer un asado y ellas se quedan en casa, cenan, toman vino, hacen el amor, se acuestan a dormir y yo después vuelvo. No soy el centro de la escena. La vida real de una pareja de tres no son las fantasías sexuales que tuvimos todos. Acá hay sentimientos, hay familia. Tenemos responsabilidades, ya pasó a ser otro tipo de compromiso”.En su perfil de Instagram @poliamor333 reciben muchos relatos de personas que les cuentan sus historias de amores fallidos: historias de quienes querían ser tres y no se animaron por el qué dirán. “Yo lo intenté pero no seguí por mi familia”, o “salíamos a la calle y nos miraban mal”. “Una mujer de 85 años nos contó que había tenido un marido y un amante y que le habría gustado seguir con los dos, porque los quería a los dos, pero bueno, era amor prohibido en su época”, dice Maira.Muchos les preguntan cómo hacer con el entorno: cómo blanquearlo con los hijos o con los padres, por ejemplo. “Nosotros les decimos que somos una generación bisagra”, cuenta él, que tiene 42 años. “A los más grandes les cuesta pero a los más chicos, como pasó con mis hijas, no les llama tanto la atención”.“Sí, queremos tener hijos”, contesta Maira. “Muchos nos preguntan ‘¿y cómo van a hacer para explicarle a la criatura que tiene dos mamás, un papá y seis abuelos?’. Creo que la gente siempre quiere poner títulos a las cosas pero para criar un hijo lo importante es amar, enseñar, respetar, se le explicará todo en su momento. Si Eli queda embarazada primero obviamente ese bebé va a ser mi hijo también, hijo de los tres. Yo lo voy a llevar a la escuela igual, le voy a hacer la comida”.“Nos casaríamos pero no es legal, en Argentina no te podes casar de a tres. Mientras, nos vamos a comprometer y como la idea es romper con ese paradigma de qué se puede y qué no vamos a festejar de igual manera hasta que sea legal”, cierra Maira y muestra su hombro, en donde lleva el mismo tatuaje que su novio y su novia. Una triqueta, un símbolo celta compuesto por tres ovales entrelazados que simboliza la triple dimensión de todo: lo físico, mental y espiritual, por ejemplo.