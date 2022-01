Los requisitos de España, Italia, Francia y Alemania para ingreso de argentinos

Internacionales La Unión Europea quitó a la Argentina de la lista de países seguros

Tras la ola de casos de Covid- 19 en la Argentina, la Unión Europea (UE) recomendó remover al país de la lista de territorios considerados seguros en relación al coronavirus, que integraba desde el 29 de octubre. Australia y Canadá también fueron eliminados.Actualmente la Unión Europea define las restricciones de entrada al bloque en base a la situación epidemiológica de los países y los clasifica en una lista que se actualiza casa dos semanas. Los turistas y viajeros no esenciales de países considerados seguros pueden entrar al bloque más allá de su estado de vacunación.Según información oficial a la que accedió El Cronista, España, una de las principales vías de ingreso a Europa desde América latina, tiene permitido el ingreso a todos los pasajeros desde Argentina que tengan certificado de vacunación con pauta completa con alguna de las vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax y Johnson & Johnson) o la Organización Mundial de la Salud (que incluye las autorizadas por la EMA junto con Covishield, Sinopharm, Sinovac, Covaxin, y Covovax).Las personas vacunadas con Sputnik V -la que todavía no fue aprobada por la OMS ni por la EMA-, podrán entrar al país si ya tienen el esquema completo y la tercera dosis de alguna de las vacunas aprobadas por esos organismos (por ejemplo, dos dosis de Sputnik y refuerzo de Pfizer). Cabe aclarar que la tercera dosis por ahora no es un requisito obligatorio.Además los pasajeros pueden presentar un test negativo (pruebas de amplificación de ácido nucleico, que incluyen a los PCR, hechas hasta 72 horas antes de la llegada a España; o un test rápido de antígenos con un plazo máximo de 48 horas).También pueden presentar un certificado de recuperación expedido por alguna autoridad competente mínimo 11 días después del resultado positivo y con una vigencia máxima de 180 días.Además es necesario completar un formulario de control sanitario.Italia por ahora no ha modificado sus restricciones. La Argentina figura en la Lista D de países junto con Uruguay, Chile, Colombia, Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros. Para ingresar al país es necesario completar un formulario de localización online, un certificado completo de inmunización con algunas de las vacunas aprobadas por la EMA y un test PCR (hecho hasta 72 horas antes) o de antígenos (48 hrs.) negativos.Los que no puedan presentar certificado de vacunación pueden entrar al país, pero deberán presentar un test negativo antes de la llegada, hacer un aislamiento por cinco días con vigilancia sanitaria, y realizarse un nuevo test al fin del aislamiento.Hasta ahora Francia tampoco ha modificado sus restricciones de ingreso, y la Argentina sigue perteneciendo a la lista de países ‘verdes'. En ese caso, para ingresar al país es necesario completar una Declaración Jurada y presentar un test PCR o de antígenos hecho hasta 48 horas antes de la llegada al país. Como la Argentina está dentro de la lista de países verdes, no es necesario presentar un certificado de vacunación para ingresar a Francia, aunque el país si requiere un pase sanitario para ir a restaurantes, cafés y participar de otras actividades sociales dentro del país.Alemania ya había actualizado sus restricciones de ingreso desde la Argentina el 9 de enero. En ese caso, todos los argentinos que quieran viajar al país por motivos de turismo -adicionalmente se contemplan motivos de excepción- deben tener vacunación completa con alguna de las vacunas que figuran en el sitio web del Instituto Paul Ehrlich (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, J&J o Novavax). En este caso la tercera dosis tampoco es un requisito.