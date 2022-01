La Unión Europea quitó a la Argentina de la lista de países seguros

La Unión Europea removió este lunes a la Argentina de la lista de países desde los que se puede viajar a las naciones del bloque sin restricciones, al considerar que la situación epidemiológica en nuestro país se ha deteriorado y es peor que la de los estados miembro.



Dicha medida alcanza a Australia y Canadá, según se informó a través de un comunicado.



“Tras una revisión en el marco de la recomendación sobre el levantamiento gradual de las restricciones temporales a los viajes no esenciales a la UE, el Consejo actualizó la lista de países, regiones administrativas especiales y otras entidades y autoridades territoriales para los que deben levantarse las restricciones de viaje. En particular, la Argentina, Australia y Canadá fueron eliminados de la lista”, indica el texto del Consejo Europeo.



La decisión de qué países tienen carta blanca para entrar se basa en el número de infecciones por cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días, en la tendencia de nuevos casos durante el mismo periodo en los 14 días anteriores y la capacidad de esos países para trazar, contener y tratar posibles nuevos brotes. La lista se revisa y actualiza cada 2 semanas.



El 29 de octubre pasado, en medio del avance de la campaña de vacunación y el sostenido descenso de casos de COVID-19, Argentina había sido incorporada a la lista de “países seguros”.



Según explicaba Cancillería, dicha medida implicaba que “los viajes desde Argentina a la UE no deberían verse afectados por restricciones ligadas al COVID-19″, como las vinculadas con el estado de vacunación.



Ahora, con la explosión de la tercera, la Argentina salió de esa nómina y cada país podrá imponer nuevamente esas restricciones.



Las vacunas autorizadas por Europa



En principio, hay que tener en cuenta que la Unión Europea no acepta cualquier vacuna en los viajeros que ingresen a cualquiera de los países miembros.



La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) autorizó hasta el momento cinco vacunas contra el COVID-19. Ellas son: BioNTech y Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen y Novavax.



Esto significa que los argentinos inoculados con Sputnik y Sinopharm, si no media un cambio por parte de la EMA, no podrán ingresar a los países de la UE.