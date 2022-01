Las medidas de prevención para evitar golpes de calor en las mascotas

Para que las mascotas de la casa no sufran un golpe de calor hay algunas medidas a tener en cuenta. Brindarles un lugar con sombra, ubicarlos en lugares ventilados, darles agua limpia y fresca son algunos de los tips a tener en cuenta."La sensación de calor que experimenta un animal no depende sólo de la temperatura ambiente, sino de la denominada temperatura efectiva. Ésta, a su vez, resulta de la interacción de varios factores, especialmente la temperatura ambiente, la humedad relativa, la ventilación y la radiación solar ", señalaron desde el colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires.En este sentido, alimentar los períodos de altas temperaturas pueden provocar un golpe de calor en los animales, es por ello que recomendaron proporcionarles sombra y ubicarlos en lugares ventilados, brindarles agua limpia y fresca, limpiar los bebederos ylos durante las horas más frescas.En el caso de los animales de compañía, hicieron hincapié en sacarlos a pasear en horarios adecuados, (en los perros con patologías, respetar sus tiempos y en caso de tener paseador solicitar paseos individuales) y bajo ningún caso dejarlos dentro de los autos."Los perros, por ejemplo, a diferencia de las personas, no tienen glándulas sudoríparas en el cuerpo, por lo que no pueden regular su calor corporal mediante el sudor; por el contrario, lo hacen a través de jadeos y del sudor que se elimina por las almohadillas plantares y, en el caso de los gatos, a través del lamido", explicaron los referentes de la Comisión de Pequeños Animales del CVPBA.A su vez, se recordó que para los animales en producción se tiene que reducir el tiempo de espera en los corrales, no transportar en los horarios de mayor calor y evitar tareas sanitarias durante las olas de calor.