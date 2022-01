En el hospital de Santa Fe hay diez niños internados por covid

En esta tercera ola de contagios, los casos de internaciones pediátricas por covid continúan incrementándose en la ciudad de Santa Fe. En el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia ya son diez los niños internados en distintas áreas, a diferencia de los dos que había solo una semana atrás. Actualmente, la mayoría de los niños que atraviesan esta situación en el efector son menores de tres años, o sea, aquellos que todavía no cuentan con una vacuna que los proteja del coronavirus.



El lunes pasado, el director del Alassia, Osvaldo González Carrillo informaba que eran dos los niños de cinco años internados con coronavirus en el nosocomio: ambos, con comorbilidades y ninguna dosis de Sinopharm, la vacuna autorizada por Anmat para esa edad.



Consultado sobre la situación una semana después, Carrillo indicó hoy que la cifra de menores internados a causa del covid se elevó a diez, y siete de ellos no están vacunados contra el covid por ser menores de tres años. De los tres restantes -mayores de tres años-, dos tienen completo el esquema de vacunación y uno tiene una dosis de la vacuna.



Sobre cómo transitan la enfermedad, detalló que del total, siete niños se encuentran internados en sala de cuidados mínimos, mientras que uno está en terapia intermedia, otro en terapia intensiva y hay un bebé que transita la enfermedad en la sala de Neonatología. "La vacuna es sumamente aconsejable, los efectos son mucho menores en pacientes vacunados y eso ya está comprobado", remarcó la semana pasada el director del Alassia y advirtió que aún el porcentaje de vacunación en este grupo etario "es muy bajo", por lo que recomendó a los padres que vacunen a sus hijos. "Es muy importante vacunar los chicos, tener un buen efecto rebaño para poder evitar que se sigan contagiando, que tengamos que internarlos y sobre todo a pacientes de gravedad", aseveró.





Según el informe de la Sala de Situación de la Municipalidad de Santa Fe para la semana epidemiológica n°1 del 2022 (hasta el sábado 8 de enero), eran 42.066 los chicos de 3 y 11 años de la ciudad sin comorbilidades vacunados con una dosis (72%), en tanto que los menores que completaron esquema en ese rango etario son 31.529 (74,9%).



En cuanto a los menores de 3 a 11 años con factores de riesgo, el reporte municipal indica que 4.758 recibieron la primera dosis y 2.960 ya tienen la segunda, por lo que un 62,2% de esa población tiene esquema completo de vacunación contra el covid. Falta de personal

El hospital Alassia no es la excepción en cuanto a la reducción de personal en los efectores santafesinos a causa de aislamiento por coronavirus y las licencias anuales ordinarias durante el mes de enero. Del plantel de 1.500 empleados que tiene el nosocomio, un 30% está actualmente fuera de servicio por estas razones. El mismo porcentaje se maneja en el Hospital Cullen y los otros nosocomios de la ciudad.



González Carrillo indicó que esta situación genera "especial preocupación" sobre todo para mantener el normal funcionamiento de los sectores críticos, y que en este contexto, parte del personal realiza varias guardias semanales para cubrir la falta de trabajadores porque "no es opción" suspender las vacaciones programadas de los empleados que hace casi dos años le ponen el cuerpo a la pandemia. (Aire de Santa Fe)