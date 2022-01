Covid: funcionaria de Salud anticipó cuándo comenzarían a bajar los contagios

La secretaria de Acceso a la Salud Sandra Tirado adelantó que los contagios de coronavirus “podrían empezar a disminuir entre la semana que viene y la otra”, a partir de los picos que se registraron en otros países.Tirado igualmente aclaró que “hay que ser cautos” al plantear que “si algo enseñó la pandemia es que no es tan fácil hacer cálculos matemáticos y ver cómo va a evolucionar” la enfermedad.La secretaria de Acceso a la Salud mencionó que en Córdoba empezó a bajar la curva de casos de COVID-19 y recordó que es el primer lugar donde la variante Ómicron “empezó a circular de manera predominante y comunitaria”.Tirado explicó en cuanto al comportamiento de Ómicron que “es una variante muy contagiosa, que está generando picos en diferentes países de una manera simultánea”.La secretaria de Acceso a la Salud dijo que a partir de las experiencias de otros países suele haber “cuatro semanas en las que hay un pico de contagios y después empiezan a bajar los casos”, en declaraciones a radio La Red.Tirado dijo que hubo “un pequeño aumento de las internaciones en las camas comunes y de terapia intensiva” por el coronavirus, pero que no se trata de una suba importante, teniendo en cuenta la gran cantidad de contagios de COVID-19.La secretaria de Acceso a la Salud dijo ante la posibilidad de retrasar el arranque de la Copa de la Liga Profesional por la cantidad de casos de coronavirus que “es una decisión que se tomará mas cerca del momento de iniciar el fútbol”, el 4 de febrero.Tirado mencionó los casos de lugares en que algunos eventos masivos “o no se están realizando o se hacen con aforo”. Explicó que estas son decisiones que están a cargo de las jurisdicciones.El domingo la ministra de Salud Carla Vizzotti dijo que la Argentina tiene un “aumento exponencial y explosivo en los casos” de coronavirus aunque consideró que esperan que “empiecen a bajar más rápido”. Mencionó que la variante Ómicron es “diferente a las anteriores dado que tiene un período de incubación más corto”.Vizzotti aclaró que “las personas vacunadas transmiten el virus durante menos tiempo” y que los dos factores generan “la expectativa de que en esta ola así como aumentó exponencialmente, el descenso sea más rápidamente que en las veces anteriores”, en declaraciones a radio 10.