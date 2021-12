En febrero, “todo el mundo va a tener Ómicron en cantidades industriales”

Qué significa la llegada de Ómicron para el mundo



El profesional de la salud, Luis Cámera, habló sobre la variante Ómicron, la nueva ola de contagios y las medidas que determinó el gobierno para contenerla.Si bien esta variante es mucho más contagiosa, el especialista detalló que "el tiempo de infección del contaminado vacunado es mucho más corto, por eso se acortaron los tiempos de aislamiento" ya que "el vacunado elimina el virus más rápidamente"."Lo que sucede con esta variante Ómicron es que la cantidad de gente asintomática es mucho más grande, con este virus estaríamos hablando de mucha gente totalmente asintomática. También incluye a los vacunados de dos dosis y hasta tres dosis", graficó. Y alertó que "es posible que si la gente no toma conciencia de cómo se tiene que cuidar, el virus navega en esa situación" y que eso "obviamente es viento a favor para el virus".Sin embargo, el médico asesor del gobierno insistió en la importancia de la vacunación y en volver a usar el barbijo tanto en espacios cerrados como al aire libre. A su vez, aclaró que cerraría los eventos masivos "porque tenemos una sobrecarga del sistema"."En febrero el periodismo va a explotar. Todo el mundo va a tener ómicron en cantidades industriales. Van a llegar noticias permanentes del Reino Unido, de Francia, Italia y la OMS va a sacar tres comunicados por día. Van a generar un terror infernal. Yo creo que estando bien vacunados y con el uso del barbijo esto se supera. Si me preguntan prefiero 40 mil casos de Ómicron que 40 mil de Delta. Es más benigna la enfermedad", predijo el profesional de la salud.De igual manera, consideró que "el lado positivo es que los síntomas de Ómicron se asemejan más a una rinitis", sumado a que "es muy poca la cantidad de gente que hace neumonía"."El Ómicron es empezar de nuevo, es tremendamente contagioso y evade un poco la inmunidad. Ahora afortunadamente el virus va a un tipo de rinitis". En ese sentido, explicó que "es la neumonía bilateral la que mata y provoca la falla respiratoria".Además, aclaró que "genera mucha inmunidad", por lo que es probable que muchos de los contagiados estén a salvo de la enfermedad por unos meses, aunque no puede determinarse cuántos.Asimismo, el especialista precisó que "los virus van cambiando su inmunidad y te van tocando" y que "ahora esas infecciones respiratorias son muy inocentes" y "a lo mejor esta variante (Ómicron) y sus hijos van para ahí".Por último, Cámera no solo hizo alusión a la cuestión sanitaria, sino también a otros impactos relacionados al aumento de casos, como pueden ser las consecuencias en el ánimo social, al tiempo que advirtió que 50 mil y 60 mil casos también alteran otras áreas como la economía.