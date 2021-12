Época de alacranes y víboras: cómo actuar ante picaduras y mordeduras

Sociedad Un nene de 2 años murió por una picadura de alacrán

RECOMENDACIONES

Víboras

Alacranes, víboras y arañas aparecen con más frecuencia en esta época del año. Esto es normal por los días más cálidos, pero instan a estar atentos. Lo fundamental es, sino que lo recomendable es "tapar los desagües, porque pueden entrar por las rejillas".Acotó que "si estos bichos tienen la comida cerca no van a salir a buscarla. Si yo hago fumigaciones en el patio, le estoy matando la comida, entonces los encuentro en el domicilio. A veces también salen por las lluvias. Pero lo mejor es cubrir los desagües con tela mosquitera y tener ordenados los patios, evitando la acumulación de escombros o maderas".Asimismo, explicó aque ", donde evaluarán si es necesario ponerle la antitoxina".- Limpiar [asepsia]el área de la picadura;- Aplicar hielo en la zona contribuye a calmar el dolor y hace más lenta la absorción del veneno;- No apretar ni succionar el área de la picadura; no quemar o aplicar sustancias sobre la misma;- Siempre que sea posible, recolectar el escorpión y llevarlo al Nodo para su identificación.- Revisar y sacudir las prendas de vestir y el calzado antes de utilizarlos, especialmente si están sobre el suelo;- Alejar las camas de las paredes;- Sacudir la ropa de cama antes de acostarse. Evitar que la indumentaria de cama toque el piso;- Tener cuidado al examinar cajones, estantes, vehículos, bolsos, etc. que pueden ser un medio para transportar los alacranes involuntariamente;- Proteger manos y pies al remover escombros, troncos caídos, etc.;- Evitar introducir manos y pies en huecos de árboles, paredes, ni debajo de las piedras.- Evitar caminar descalzo en zonas donde se conozca de la presencia de escorpiones.- Mantener la casa limpia, especialmente en rincones y detrás de los muebles.- Utilizar rejillas sanitarias o con protección adecuada como tela metálica y tapones en desagües de ambientes y sanitarios.- Revocar paredes, cielorrasos, tapar grietas.- Colocar burletes en puertas y ventanas.- Combatir insectos como cucarachas o grillos que sirven de alimento a los escorpiones.- Arrojar líquido desengrasante en las cañerías.- Limpiar periódicamente los alrededores del domicilio, evitar la acumulación de escombros o cajas cerca de ventanas y puertas de ingreso.- Como última alternativa y con asesoramiento especializado, se podrán aplicar plaguicidas de baja toxicidad por personal entrenado.En cuanto a las víboras, “la peligrosa es la yarará. La víbora nos ataca como mecanismo de defensa. Hay que evitar acercarse", recomendó Saavedra.Resaltó que en caso de mordedura ". Hay que llevarlo en el menor tiempo posible", pero aclaró que existe un lapso prudencial para recibir asistencia.