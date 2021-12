“Falso positivo”: no tenía Covid, tripulante de buque reportada como contagiada

La cartera sanitaria detalló que "en el día de hoy, (el instituto) ANLIS-Malbrán notificó que el resultado de la PCR realizada a la tripulante del buque Hamburg dio negativo".



"A la persona en cuestión se le había realizado un test de antígenos que fue interpretado como falso positivo", indicó el ministerio, que agregó que "esta persona en ningún momento bajó de la embarcación durante la estadía del crucero" en el país.



También señaló la cartera que preside Carla Vizzotti que "los 37 pasajeros y los dos tripulantes que descendieron el día domingo (en Buenos Aires) tras una PCR negativa del día sábado regresaron inmediatamente a sus países de origen".



En un comunicado, el ministerio indicó que "la tripulante del buque Hamburg que había presentado un resultado positivo en una prueba de antígenos el día 29 de noviembre dio resultado negativo en una nueva prueba PCR efectuada el mismo día por la tarde. Esta persona había sido también testeada con una PCR negativa el día sábado 27 de noviembre".



"Ayer, el Ministerio de Salud de la Nación, una vez notificado de la situación, inició la investigación epidemiológica teniendo en cuenta la información brindada por el buque a través de la agencia naviera que representa al mismo", agregó.



"Para confirmar el diagnóstico de COVID-19 de la persona en cuestión y su eventual secuenciación genómica, se tomó la decisión de realizar una prueba PCR que es una técnica más sensible y específica en comparación con el test de antígenos y enviar la muestra a ANLIS-Malbrán", se informó.



Señaló el ministerio que "el procedimiento para tomar la prueba de PCR a esta persona y sus contactos estrechos se realizó con la colaboración de la regional sur de Prefectura Naval Argentina, a través de un helicóptero que salió de la estación aérea de Mar del Plata y se acercó a ultramar, donde se ubicaba el buque Hamburg, a la altura de la bahía Samborombón".



"El operativo continuó con la colaboración del Instituto Nacional de Epidemiología que recogió las muestras y las trasladó al ANLIS-Malbrán, donde se procesaron, resultando las PCR negativas", agregó la cartera sanitaria.



También indicó el ministerio que "resulta pertinente informar que se continuará evaluando la situación epidemiológica del buque y que los 37 pasajeros y dos tripulantes que descendieron del crucero Hamburg en nuestro país con conexión a Ezeiza, tras dar negativo las más de 326 PCRs de todos los tripulantes y pasajeros que se tomaron el día sábado 27 de noviembre, emprendieron viaje a sus países y ya no se encuentran en suelo argentino".



Esta semana, Vizzotti desmintió una información que había trascendido sobre un error atribuido a una funcionaria de Sanidad, a la que se le adjudicó haber relacionado Cabo Verde con Asia y no África, cuyos viajeros se encuentran con la obligación en la Argentina de mantener un aislamiento obligatorio por incidencia la variante Ómicron del coronavirus, que causa alarma en todo el mundo.



El buque partió de Alemania con unos 250 pasajeros, pasó por Cabo Verde y no se le permitió atracar en Montevideo, aunque sí amarró en el puerto de Buenos Aires, antes de rumbear hacia el sur de la Argentina.



NA