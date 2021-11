Lucio tuvo cinco ingresos al hospital por fracturas y lesiones antes del crimen

Los últimos ingresos al hospital

Investigación

El crimen brutal de Lucio Dupuy en La Pampa fue el desenlace de un calvario de malos tratos al que, tanto su madre como la pareja de la mujer, lo sometieron durante al menos dos años. Es decir, todo el tiempo que vivió con ellas.Según la historia clínica del menor asesinado, el chico fue atendido por traumatismos varias veces entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, pero no existió un seguimiento integral de esos antecedentes y el viernes pasado la violencia que sufría le costó la vida.“Eso era una alerta. Luces rojas”, dijo una fuente médica en diálogo con El Diario, y reafirmó: “Son varios. Pero no hay ninguna explicación, detalle o registro de los motivos de la consulta. Te repito: son varios”.El 15 de diciembre de 2020 Lucio Dupuy entró a la guardia del hospital por “traumatismos de miembro superior” y una “fractura expuesta en dedo de la mano”. Tres días después, un informe del hospital Lucio Molas de Santa Rosa complementa ese diagnóstico: le encontraron una “fractura a nivel de la muñeca y de la mano” y “fracturas en otros huesos del carpo”.Apenas diez días después regresó al hospital Evita por un “traumatismo/herida de región no especificada del cuerpo”, un diagnóstico poco preciso pero asentado también bajo el protocolo T14-1 que implica “traumatismo/herida de región no especificada del cuerpo”. Esto puede hacer referencia a cortes, heridas, heridas por punción, laceraciones o mordeduras de animales, entre otras según la Clasificación Internacional de Enfermedades. Esto fue el 1° de febrero de 2021.La última consulta médica asentada fue el 23 de marzo, también al Evita por traumatismo. Allí se le diagnosticó “mallet finger”, una deformidad en el dedo que se genera por una fractura ósea de la falange distal. Es decir, las fracturas que presentó Lucio en diciembre nunca fueron tratadas ni tenidas en cuenta por la mamá y su pareja. Ese día también se le realizaron varios estudios, entre ellos una radiografía de codo, antebrazo, muñeca, mano y dedos, entre otras zonas del cuerpo.Investigan si pudo evitarse el crimen de Lucio DupuyEste lunes un equipo de fiscales se conformó para investigar el crimen de Lucio Dupuy, cuyos restos fueron inhumados en la ciudad de General Pico, mientras que el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, puso a disposición de la justicia toda la documentación interna para determinar si pudo haberse evitado el homicidio, por el que están detenidas la madre de la víctima y la pareja.En tanto, Juan Carlos Toulouse, el médico forense que practicó la autopsia al cuerpo del nene, dijo a Télam que “nunca” vio en sus casi treinta años de carrera un maltrato como el que sufrió Lucio.La inhumación de los restos del menor asesinado a golpes el viernes pasado se llevó a cabo ayer a la mañana en General Pico, donde vive su padre Christian Dupuy, y una vez finalizada la ceremonia se realizaron dos marchas en reclamo de justicia en esa ciudad y en Santa Rosa.