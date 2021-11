La autopsia confirmó que Lucas González fue asesinado de un tiro en la cabeza

Policiales Detuvieron a los tres policías involucrados en el crimen de Lucas González

La autopsia al cuerpo de Lucas González, el joven futbolista de 17 años que murió tras ser baleado por tres agentes de la Policía de la Ciudad en el barrio de Barracas, reveló que fue asesinado de un disparo en la cabeza, según reportaron fuentes judiciales. A primera hora de la tarde de este sábado, los tres policías acusados del crimen se entregaron.Los doctores Alejandro Rullan Corna y Patricia Gómez fueron los encargados de llevar a cabo la autopsia, donde determinaron una "lesión por proyectil de arma de fuego en cráneo" además de "hemorragia meningoencefálica" y un surco en el pómulo derecho de una segunda bala.Terminada la operación, el cuerpo de Lucas fue entregado a su familia para que se realice el velatorio. Si se mantiene lo que este viernes se había comunicado, los restos del adolescente serán velados en Cochería Colonial, Ruta Provincial 36 N° 1267, en Florencio Varela.Al llegar a la sede del organismo en Avenida Regimiento de Patricios 1142, Dalbón dijo que valoraba mucho la convocatoria al encuentro. Tras la reunión, que se hizo en la oficina del ministro, ambos dieron una conferencia de prensa.Dalbón, por su parte, fue directo contra el juez de Menores que una vez que sobreseyó a los tres amigos de Lucas, se declaró incompetente. "Vamos a pedir el juicio político para ese juez de Minoridad, que no pidió las detenciones de los asesinos. Tuvo a los chicos 12 horas en un instituto de menores, una locura", confirmó, en referencia al juez Nacional de Menores 4, Alejandro Rodolfo Cilleruelo.Dalbón dijo que lo que exhibieron durante el encuentro "pone blanco sobre negro sobre la honorabilidad de los chicos, que no han mostrado más que venir de jugar al fútbol", y manifestó haber quedado "consternado por algunas imágenes porque puede ser el hijo de cualquiera"."Estamos hablando de tres asesinos que debían cuidarnos, no estamos hablando de la Policía. Lo que hicieron fue asesinar a un chico, quitarle todos sus sueños, destruir a una familia y vaya a saber dónde están porque parece una tortuga el juez que tiene la causa. La verdad que no entiendo porque no dispone la detención habida cuenta de que están cercados, a punto de ser detenidos, y solo falta eso", señaló.Por otra parte, el letrado felicitó a D'Alessandro por el "control civil" a la Policía de la Ciudad a la que calificó como "impresionante"."En eso debo felicitarlo porque realmente hay un control civil a la Policía que va a dejar mucho para debatir y hablar y para que después exista una resolución judicial que le de paz a la familia", destacó. "Acá no había delincuentes, por lo tanto no hay gatillo fácil, acá lo que había era una pistola, un asesino y una víctima que era Lucas González", cerró."Nosotros iniciamos un sumario administrativo en el que desarmamos a los tres efectivos, los corrimos de las cuestiones operativas, resguardé las pruebas de este control civil y dispuse la disponibilidad. Estamos esperando que libren la orden de detención", afirmó el ministro D'Alessandro.Al respecto, el funcionario dijo que están pidiendo que "la Justicia actúe de forma rápida por la gravedad del hecho pero también para que la sociedad, y sobre todo la familia, tenga una respuesta"."Por supuesto que es poco y que no alcanza pero lo que no puede pasar es seguir en esta incertidumbre porque este caso es de una gravedad importante. Son tres personas que estaban disfrazadas de policías, están fuera de la Ley", aseguró D'Alessandro.Por otro lado, en la mañana de este sábado los fiscales que investigan el crimen de Lucas solicitaron la detención de los tres agentes de la Policía de la Ciudad que participaron del operativo en el que murió baleado el futbolista de 17 años este miércoles en el barrio porteño de Barracas. Tras la conferencia de D'Alessandro y Dalbón, y el comunicado sobre la autopsia, los policías se entregaron luego de que el juez Del Viso firmó las órdenes de detención.Se trata del inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, quienes se desempeñaban en la brigada de Sumarios e Investigaciones de la Comuna 4D de la Policía de la Ciudad.Los tres están acusados del delito de "homicidio agravado por haber sido perpetrado por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones", imputación que prevé la pena de prisión perpetua.El pedido había sido firmado en la noche de este viernes por los fiscales Leonel Gómez Barbella, a cargo de la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional 32, y el fiscal Andrés Heim, de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).Además, los fiscales pidieron que se estableciera el secreto de sumario y se manifestaron contra los pedidos de eximición de prisión que habían solicitado los tres policías involucrados en el caso a través de su abogado, Alfredo Oliván.Para rechazar ese planteo, el fiscal Gómez Barbella y el fiscal Heim consideraron que los imputados "tergiversaron los hechos al momento de informarlos a la autoridad judicial, para mejorar su situación procesal, circunstancia que daría cuenta no solo de su voluntad de sustraerse del proceso penal que se le sigue, sino también [de]entorpecer la investigación".También, entendieron que, estando en libertad, los policías podían "amedrentar y hostigar a testigos y familiares, más aún conociendo los pormenores de un proceso penal por la función propia"."Cabe destacar que este riesgo se torna especialmente grave en investigaciones vinculadas a delitos como los que nos convocan, en los cuales no puede descartarse que, por su entidad, hayan causado repercusiones psíquicas en las víctimas, que impacten negativamente sobre su voluntad de colaborar y testimoniar en el marco de la investigación, en caso de que la libertad de los imputados no sea restringida de momento", señalaron los fiscales.El caso que tuvo como víctima al joven futbolista de Barracas Central ocurrió este miércoles a las 9.40, cuando volvía en un Volkswagen Suran junto a dos compañeros de una prueba de jugadores del club.Según la versión policial, los agentes -de civil- habían interceptado al auto por una supuesta "actitud sospechosa" a bordo de un Nissan Tiida.Además, señalaron que los jóvenes se negaron a ser identificados, atropellaron con el vehículo a dos agentes y tras una persecución a los tiros que se extendió hasta el cruce de Alvarado y Perdriel, el futbolista fue hallado herido de dos tiros en la cabeza en el asiento del acompañante. Una versión falsa.Los tres oficiales fueron apartados este jueves de las tareas operativas en la fuerza y se les inició un sumario administrativo. En un comunicado, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, a través de la Oficina de Transparencia y Control Externo, confirmó que fueron pasados a disponibilidad."Mediante esta medida se los desafectó de la función operativa y se los pasó a disponibilidad. Ahora esperamos qué es lo que determinará la Justicia", indicó el comunicado.