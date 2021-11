Detuvieron a los tres policías involucrados en el crimen de Lucas González

Sociedad La autopsia confirmó que Lucas González fue asesinado de un tiro en la cabeza

Policiales Lanzan junta de firmas para prohibir que la Policía de la Ciudad actúe de civil

Policiales La querella de la familia de Lucas González prometió perpetua para los policías

Los tres efectivos de la Policía de la Ciudad acusados del crimen de Lucas González se presentaron esta tarde y quedaron formalmente detenidos por el homicidio del adolescente, ocurrido el pasado miércoles en el barrio porteo de Barracas, informaron fuentes judiciales y el propio abogado de los imputados.Se trata del inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nieva, quienes se presentaron pasadas las 13.30 en la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad luego de que el juez Martín Carlos Del Viso firmara las órdenes de detención y una serie de allanamientos, entre ellos en la casa de los tres involucrados.Los fiscales Leonel Gómez Barbella y Andrés Heil habían solicitado esta madrugada la detención de los tres efectivos tras rechazar un pedido de eximición de prisión que había presentado el abogado defensor Alfredo Oliván.Ambos entendieron que, estando en libertad, los policías podían "amedrentar y hostigar a testigos y familiares" de las víctimas, por lo que solicitaron al juez Del Viso que ordene las detenciones de todos ellos.En tanto, la autopsia realizada al cuerpo del adolescente de 17 años en la sede del Cuerpo Médico Forense, en la calle Junín al 700, reveló que recibió un proyectil de arma de fuego en el cráneo que le provocó una "hemorragia meningoencefálica" y presentaba un surco en el pómulo derecho de una segunda bala."Decidimos que se presenten y que queden a disposición de la justicia apenas supimos que había sido rechazada la eximición de prisión", dijo ael abogado defensor Oliván.En tanto, los tres policías serán trasladados en las próximas horas a una sede de la Policía Federal Argentina (PFA), donde permanecerán alojados hasta las indagatorias que, en principio, se realizarán mañana.Además, esta tarde efectivos de la División Homicidios de la PFA allanaban las casas de los tres imputados para secuestrar sus teléfonos, vestimenta y otros objetos de importancia para la investigación.El pedido de detención fue firmado cerca de la una de esta madrugada por los fiscales Gómez Barbella, a cargo de la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional 32, y Heim, de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), que se sumó a la investigación del caso.Pero el juez Martín Carlos Del Viso recién ordenó las detenciones pasadas las 13.30, lo que generó un fuerte rechazo por parte del abogado Gregorio Dalbón, representante de los padres de Lucas en el expediente, quien lo calificó de "tortuga" por la demora.Tras las detenciones, el juez dispuso el secreto de sumario, dijeron las fuentes judiciales.También, entendieron que, estando en libertad, los policías pueden "amedrentar y hostigar a testigos y familiares, mas aún conociendo los pormenores de un proceso penal por la función propia"."Cabe destacar que este riesgo se torna especialmente grave en investigaciones vinculadas a delitos como los que nos convocan, en los cuales no pueden descartarse que, por su entidad, haya causado repercusiones psíquicas en las víctimas, que impacten negativamente sobre su voluntad de colaborar y testimoniar en el marco de la investigación, en caso de que la libertad de los imputados no sea restringida de momento", señalaron.En tanto, el fiscal Gómez Barbella se comunicó con Cintia, la madre de Lucas, para darle su apoyo y comunicarle todas las novedades de la causa.Además, puso a disposición de las familias a los profesionales de la Dirección de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) del Ministerio Público Fiscal.que espera que "se cumpla eso", ya que la única forma que su hijo "descanse en paz va a ser cuando estén presos y condenados", por lo que continuará "la lucha el lunes con la marcha a Tribunales y el reclamo de cárcel para los asesinos"."Vamos a seguir peleando hasta el final porque han destruido a una familia, mi hijo no se merecía eso", expresó "Peka" y añadió: "Estamos muy agradecidos por toda la ayuda de los medios de comunicación y del pueblo de (Florencio) Varela y de todos los lugares por el apoyo que nos dan".Al igual que Mario, su esposa Cintia también se mostró "agradecida de todo corazón con todos los medios de comunicación"."Ojalá me puedan seguir apoyando y seguir estando, el lunes vamos a ir la marcha porque esto recién empieza y yo no voy a parar hasta que todas las personas, inclusive los que encubrieron, paguen por lo que le hicieron a mi hijo", afirmó ala mujer.La familia esperaba esta mañana que el cuerpo de Lucas sea entregado para asistir al velatorio a realizarse en una sala de ese partido de la zona sur del conurbano."Esperamos que entreguen el cuerpo de mi sobrino para darle una buena despedida como se merece", dijo Sebastián Santillán, un tío del joven, quien aseguró que "ya no pueden tapar más a los policías asesinos".