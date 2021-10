Acusan a rugbiers por golpizas en fiestas: ahora fue en Salta y en Mendoza

Ayer le tocó a mi hermano.. Fue a pasarla bien, a una fiesta, como cualquier chico más, hoy la cuenta porque la suerte estuvo de su lado.

En Mendoza

Dos nuevos casos de ataques a golpes en los que aparecerían involucrados jóvenes jugadores de rugby son investigados por la Justicia de Salta y la de Mendoza.Según confirmaron fuentes judiciales a NA, en uno de los hechos resultó víctima un joven de 17 años, quien permanece internado tras haber sido golpeado por cuatro rugbiers en una fiesta realizada en la finca La Cámara, de la localidad salteña de Campo Quijano, el fin de semana pasado.El fiscal penal de Cerrillos, Gabriel Portal, ya le tomó declaración testimonial a la víctima, tras la denuncia realizada por el padre del menor.Durante su declaración testimonial, que fue tomada en el sanatorio donde permanece internado, el joven declaró que fue golpeado por un menor y tres mayores, a quienes identificó, y posiblemente también por otras tres personas.El adolescente también contó que una prima suya intervino para que dejaran de golpearlo.La pelea la habría iniciado uno de los presentes y solo con la víctima, siendo que los demás lo habrían atacado posteriormente, después de que uno de los denunciados tumbara de un cabezazo al menor. Al caer, empezaran a golpearlo otros dos.Según las fuentes, el domingo pasado el menor fue examinado por el médico legal de la Policía de la Provincia, quien certificó la presencia de "inflamación e hinchazón en pómulo izquierdo e inflamación e hinchazón más equimosis en región temporal derecha y que se trata de lesiones recientes producidas al golpearse o ser golpeado contra elemento romo, duro o contundente".Las lesiones, según el profesional, son curables al término de unos 15 días.Posteriormente, y por directivas del fiscal, al menor se lo sometió a dos exámenes médicos por partes de profesionales del Cuerpo de Investigadores Fiscales.Entre otras medidas ordenadas, el fiscal solicitó que se verifique la disponibilidad de imágenes de cámaras de seguridad del lugar y el relevamiento de testigos.Ante el Juzgado de Garantías interviniente, el fiscal Portal solicitó que se ordene la prohibición de acercamiento y de ejercer actos de violencia física y psíquica de parte de los denunciados, hacia el menor víctima.En tanto, el otro hecho ocurrió en la provincia de Mendoza, y la fiscal Claudia Ríos investiga la golpiza a un chico de 16 años por al menos dos jugadores del Liceo Rugby Club.Según las fuentes, el hecho ocurrió el pasado fin de semana en una fiesta de cumpleaños de 15, en la localidad de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo.Se informó que se tomarán declaraciones a los testigos presenciales para poder determinar la participación de los rugbiers en el hecho.Como consecuencia de los golpes, el joven fue internado y tendrá que ser operado."El sábado a la noche mi hijo fue a una fiesta de cumpleaños de una amiga de él en la zona de Luján. Recibí un llamado de él a las 4 de la madrugada y me dijo que lo pasara a buscar, que había sido golpeado por un grupo de jóvenes más grande que él. Eran chicos de entre 19 y 20 años", contó Marcelo, padre de la víctima, en declaraciones al Canal 7 de Mendoza.El hombre comentó además, que su hijo conoce a los agresores: "Son rugbiers y los tiene identificados. Él estaba en la lista de invitados de la chica, pero ellos no sé si estaban invitados o no, pero sí que eran mayores los que protagonizaron este hecho".