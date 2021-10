Habló la madre del niño al que le pusieron alacrán en la espalda por “gordito”

Este viernes se dio a conocer a través de un taxista un tremendo caso de bullying escolar en Córdoba. Un niño le puso a otro un alacrán en la espalda por “gordito”, según denunció la madre de la víctima que terminó en el hospital.En ese momento, según su relato, el compañero le abrió la remera del lado de atrás y le puso un juguetito con el alacrán. “Mi hijo sintió la picadura y no pudo moverse. Se descompuso y empezó a vomitar”, explicó.Geraldine afirma que le avisaron una hora después de que sucedió el hecho cuando los docentes vieron que no podían controlar la situación. Fue el abuelo del niño el que lo llevó caminando al hospital: “En el camino, mi hijo decía que se sentía mal y que pensaba que se iba a morir. Lo pasaron de urgencia a una sala de reanimación donde fue monitoreado”, afirmó aPor suerte, el niño ya se encuentra en su casa, pero su madre asegura que está muy mal emocionalmente. “Hubo un mal manejo. Voy a hacer la denuncia que tenga que hacer. Estas cosas no pueden volver a ocurrir”, concluyó.