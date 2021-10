Los hermanitos solidarios lograron su objetivo y su amigo tendrá las prótesis

Sociedad Hermanitos organizaron una venta de pollos para pagarle dos prótesis a su amigo

Catriel, de 12 años, y Ian, de 8 años, se pusieron al hombro una venta de pollos para juntar dinero y así poder ayudar a su amigo Agustín con las prótesis que necesita, ya que tiene un problema de desarrollo motriz.Este fin de semana largo, se realizó la venta de pollo y el evento fue un éxito. “Pronto sus prótesis serán una realidad”, contó el padre de los hermanitos Luque.El niño de Santa Elena necesita dos prótesis para mejorar su condición de vida. Cabe recordar que Agustín Ortiz Gaitán, ha viajado y recorrido varios nosocomios para tratar una patología en sus piernas que impide caminar con normalidad.Catriel, su amigo, le comentó a su papá y así comenzó la campaña solidaria, un acto pequeño que lleva a un sueño que pronto será realidad. "Papá, tenemos que ayudar a Agustín", una frase que cambió significativamente, su vida, y que sella el compromiso verdadero de amor a una amistad.La idea era vender 70 a 80 pollos en una comunidad chica como Santa Elena, pero en esta oportunidad; no paraba de sonar el teléfono para hacer pedidos. Pero lo más asombroso, es que se comunicaron para colaborar desde otras ciudades y otras provincias. Estos gestos, emocionaron a la familia por el gesto de solidaridad para este niño santaelenense.“La verdad no tengo palabras, agradecido con todos si sigo hablando lloro”, expresó el papá de Agustín Ortiz Gaitan.Llego el día y esa calle angosta, frente al Club, se hizo imposible de transitar. Todos con su pollo a las brasas con papas y el objetivo de aportar un granito de arena.En la venta solidaria, estuvieron unidos Agustín y sus amigos Catriel e Ian, mamá y papá de Agustín; mamá y papá de Catriel e Ian, también un grupo de amigos encargados de la parrilla que comenzaron a las 5 AM.Los pollos comprados, fueron destinados al Hogar de Niños Jesús de la Divina Misericordia ubicada por calle 25 de Mayo en Santa Elena. Muchas personas colaboraron e hicieron transferencias bancarias para sumarse y colaborar con Agustín, publicóPor otra parte, Sergio Luque, padre de los hermanitos solidarios, dijo que “es increíble como todo trascendió, hasta Sergio Lapegüe se sumó, él es mi ídolo y no podía creer que me nombre o a mis hijos. Sin dudas jamás me paso algo así. Nunca imagine que mi teléfono no pare de sonar, cortaba y me entraba otra llamaba, fue una locura. Ahora más tranquilo, quiero agradecer a cada uno de ellos: a los que compraron, a los que han depositado por transferencia bancaria, a los que han compartido”, afirmó.“Estoy más que feliz por Agustín que pronto sus prótesis serán una realidad", cerró entre lágrimas el papá que escuchó y creyó en su hijo.