Dueño de boliche denunció falta de controles por la continuidad de las “clandes”

El responsable de la disco que funciona en la zona del puerto de Concordia se mostró ofuscado con la competencia desleal que plantean las fiestas clandestinas, incluso habló de “posibles connivencias” con quienes deberían ejercer los controles.Gustavo Nuñez rescató que se haya extendido el horario para la diversión nocturna en general, pero reiteró que la actividad sigue siendo “inviable”, por la falta de controles sobre las denominadas “clandes”.El empresario antedijo estar de acuerdo con que los boliches deban cumplir con cada requisito que se establezcan desde la comuna o desde otro estamento, “aunque que tenga que tener camionetas de Salud e Higiene, COCIN, Inspección General y la Policía de Entre Ríos en la puerta del boliche”, pero reprochó que cuando se planteó sobre si ese tipo de exigencias se trasladan a las fiestas sin autorización, “te dicen que son fuera del ejido de Concordia, que no tienen injerencia”.“No estoy hablando de fiestas en Chajarí, sino que se hacen muy cerca, en la zona del lago, acá nomás y en esos lugares nadie pregunta si están o no vacunados, como si ahí no hubiera riesgo de contagio”, apuntó Nuñez.Incluso señaló que, en las redes sociales, solo para este fin de semana, “son cinco las clandestinas que anunciaron en las redes que salió la venta de anticipadas, con su localización, el lugar donde se va a hacer y llamativamente la municipalidad no se dé por enterada, no se da cuenta o no sabe cómo hacer”.Y apuntó que “mientras en nuestra puerta tenemos un control estricto con menores de edad”, en las “clandes” ves fotos publicadas de personas de 14 o 15 años, que encima se sacan fotos cuando la fiesta termina a las 9 de la mañana. ¿De qué forma competimos con eso?”, preguntó.Para finalizar, anticipó que “a este paso, Concordia va a ser la primera ciudad de la provincia que no va a tener boliches”.