En Jujuy usar barbijo al aire libre seguirá siendo obligatorio

Política La provincia de Salta seguirá exigiendo el uso obligatorio del barbijo

“Levantamos la obligatoriedad del uso del tapaboca al aire libre, sin personas alrededor ni en aglomeraciones”, informó Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación, en la mañana de este martes. Sucede que el gobierno nacional anunció la flexibilización de todas las restricciones que existían por la pandemia y, a pesar de que en un principio hubo confusión por el momento de aplicación, una de las más contundentes fue que ya no será obligatorio el uso del tapaboca al aire libre.“Nosotros no vamos a modificar absolutamente nada de lo que hemos hecho”, aseguró este martes el ministro de Salud Pública de la provincia, Juan José Esteban en declaraciones radiales. “Me parece que las medidas de Nación son muy anticipadas. Se tendría que haber tratado en el COFESA”, agregó en relación al Consejo Federal de Salud a FM Capital, de Salta.“Son medidas demasiado anticipadas. Tenemos una resolución ministerial está vigente hasta el 1 de octubre, donde no habla de modificar los protocolos. En segundo lugar, tenemos un DNU nacional, que también se modificaría a partir del primero de octubre. En tercer lugar, nosotros tenemos reuniones nacionales de los ministros en el COFESA, pero creo que si hay que tratar una medida de esa naturaleza debería ser participativa para todas las provincias”, fundamentó en diálogo con radio Cadena 3 sobre la postura del gobierno local.¿Es oportuno no usar el tapabocas en la calle?, le preguntaron. “Si es jurisdiccional, nosotros no vamos a adherir a la medida y tenemos motivos epidemiológicos para hacerlo. Se ha diagnosticado una cepa MU en el norte de la provincia y en segundo lugar tenemos dos Deltas confirmados”, insistió Esteban al dar detalles sobre la decisión.“Por el momento las medidas de bioseguridad siguen vigentes en Jujuy”, anunció el tuit publicado por el Gobierno de la provincia a las 15:19. “Mientras se espera comunicación oficial de la normativa nacional sobre las flexibilizaciones anunciadas públicamente, el COE analiza el escenario epidemiológico y sanitario provincial”, sostuvo el texto.“En consecuencia, no hay cambios por el momento en el uso obligatorio del barbijo, el distanciamiento, la higiene de manos y el cumplimiento estricto de los protocolos establecidos para sostener la educación presencial segura y el desarrollo de actividades económicas”, completó el comunicado.En un principio, el mensaje de la Ministra Vizzotti prestó a confusión, dado que, a juzgar por lo que se pudo ver en la calle en las horas posteriores, la mayoría de la gente interpretó que la aplicación era inmediata. Sucede que, efectivamente, la comunicación había sido poco clara: “Podemos dar un paso más en la apertura de actividades cuidadas. Por eso podemos avanzar firmemente por instrucción del Presidente y del jefe de Gabinete, empezamos hoy mismo, a seguir trabajando con todas las áreas de todos los ministerios para generar el marco normativo, primero con una Decisión Administrativa del jefe de Gabinete, hasta que podamos dar el marco en el próximo DNU y la Decisión Administrativa de fronteras que vence el 1° de octubre. Entonces las actividades que vamos a ir habilitando es, primero, levantamos la obligatoriedad del uso de tapabocas al aire libre circulando y sin personas alrededor”.Ante la consulta de Infobae, fuentes del ministerio de Salud nacional confirmaron que la medida comenzará a aplicarse a partir del primer día de octubre y que hasta ese momento hay normativas vigentes. Sin embargo, la segunda parte de la confusión radica en que para la Nación la utilización del tapaboca era solamente una recomendación.En cambio, la Ciudad de Buenos Aires y otros 14 distritos sí dispusieron la obligatoriedad de su uso. De esta forma, desde la cartera sanitaria porteña indicaron a este medio que la medida sigue vigente.El Gobierno nacional, esta mañana, había levantado la obligatoriedad del uso de tapaboca al aire libre, para la circulación individual y no de forma grupal. Por lo tanto, sigue siendo obligatorio en lugares cerrados como aulas, cines, teatros, ámbitos de trabajos, transporte público, espectáculos y eventos masivos, y al aire libre cuando hay aglomerados de personas. Además, se anunciaron otras medidas:- Las reuniones sociales pueden realizarse sin límites de personas cumpliendo las medidas de prevención, tapabocas, distancia y ventilación.- Se habilita el aforo del 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales en lugares cerrados manteniendo las medidas de prevención, tapaboca, distancia y ventilación.- Se autoriza los viajes de jubilados y egresados, o grupos estudiantiles o similares siguiendo los protocolos recomendados.- Se autoriza el aforo del 50% en las discotecas, para personas con esquema completo de vacuna (14 días previos al evento). Vizzotti destacó que esta es la activdad de mayor riesgo, teniendo en cuenta la variante Delta.- Quedan habilitados los salones de fiestas, bailes o actividades similares. Estarán permitidos para personas que acrediten esquema completo de vacuna (14 días previos al evento) o una dosis más test diagnostico (PCR o Antígeno) negativo dentro de las 48 horas previas al evento. Protocolo especial para las fiestas de 15 o para menores de 17 años mientras avance la vacunación en los y las adolescentes.- Se permiten los eventos masivos de más de 1000 personas, a partir del 1 de octubre se habilita con aforo del 50%.- En el caso de público en espectáculos deportivos, como el fútbol profesional, el aforo será similar al restos de los eventos con aforo del 50%.- Apertura gradual y de las fronteras24 de septiembre: eliminación del aislamiento a argentinos, residentes y extranjeros que vengan por trabajo y estén autorizados por la autoridad migratoria.1 de Octubre: autorización ingreso de extranjeros de países limítrofes sin aislamiento. Apertura de fronteras terrestres a pedido de gobernadores (con corredores seguros aprobados por la autoridad sanitaria con cupo definido por la capacidad de cada jurisdicción).Entre el 1 de octubre y 1 de noviembre: incremento del cupo de ingreso progresivo en todos los corredores seguros, aeropuertos puertos y terrestres- Desde el 1 de noviembre se autoriza ingreso de todos los extranjeros, se solicitará para el ingreso al país:-Esquema de vacunación completo, con fecha de última aplicación por lo menos 14 días previos al arribo al país.-Test de PCR negativa en las 72 horas previas al embarque, o antígeno en el punto de ingreso hasta que defina la autoridad sanitaria-Test de PCR al día 5 a 7 del arribo hasta que lo defina la autoridad sanitariaAquellas personas que no presenten esquema de vacunación completo incluyendo los menores deberán realizar cuarentena, test de antígeno al ingreso, y test de PCR al día 7. Al momento de alcanzar el 50% de la población completamente vacunada: se dejará de realizar test de antígeno al ingreso (salvo los no vacunados) y PCR al día 5-7 y se podrá levantar el cupo. Ya de esta manera se minimiza el impacto del aumento de hospitalizaciones y muertes.