La provincia de Salta seguirá exigiendo el uso obligatorio del barbijo

Sociedad Desde cuándo rige el fin del uso del barbijo al aire libre

El ministro de Salud y presidente del COE de Salta, Juan José Esteban, dijo que la provincia no adherirá a la decisión de levantar la obligatoriedad del uso de tapabocas al aire libre dispuesta este martes por el Gobierno nacional.Argumentó, además, que la medida debería haberse tomado de forma participativa con todas las provincias, en las reuniones nacionales de ministros en el Cofesa."Si es jurisdiccional, no vamos a adherir y tenemos motivos epidemiológicos para no hacerlo: tenemos diagnosticado la cepa Mu en el norte y dos personas con la Delta, entre ellas una mujer de 45 años, oriunda de Cafayate que se dedicaba a vender artesanías y no sabemos si tuvo contacto estrecho con otras personas", señaló Esteban.A su vez, un breve relevamiento de las opiniones de los salteños en la calle mostraron un profundo desacuerdo con la medida y aseguran que continuarán usando el barbijo.