Desde cuándo rige el fin del uso del barbijo al aire libre

Luego de la conferencia de prensa del jefe de Gabinete y la ministra de Salud surgió la duda sobre la fecha en la que dejará de ser obligatorio utilizar barbijo.“¿Hoy ya puedo salir a la calle sin tapabocas? ¿No me van a multar?”, son dos preguntas que circularon entre grupos de Whatsapp y charlas entre familiares o amigos luego del anuncio de esta mañana por parte de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, de que dejaría de ser obligatorio el uso de la mascarilla al aire libre en zonas donde no haya aglomeraciones de personas.Sin embargo, el “empezamos hoy mismo” de la titular de la cartera sanitaria generó confusión y se interpretó que comenzaba a regir de forma inmediata la posibilidad de no usar tapabocas en lugares abiertos.“A partir del 1 de octubre se levanta la obligatoriedad de uso de tapaboca al aire libre cuando estamos circulando en forma individual o en burbuja, en todos los casos cuando no haya aglomerado de personas. Continúa siendo obligatoria en lugares cerrados (aula, cine, teatro, ámbitos de trabajo, transporte público, espectáculos y eventos masivos) y al aire libre cuando hay aglomerados de personas. Se recomienda continuar utilizando tapaboca a las personas que presenten condiciones de riesgo”, indicaron desde el entorno de Vizzotti.